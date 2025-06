Após expulsão, Neymar se desculpa e assume culpa por derrota do Santos

Camisa 10 foi expulso após tentativa irregular de marcar um gol - Foto: Jota Erre/AGIF

O meia Neymar protagonizou o principal episódio da derrota do Santos por 1 a 0 para o Botafogo, neste domingo, 1º, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O camisa 10 foi expulso após tentar fazer um gol com a mão e, nas redes sociais, assumiu a responsabilidade pelo revés, pediu perdão aos companheiros de equipe e aos torcedores santistas.

Expulsão de Neymar no segundo tempo | Foto: Reprodução / Redes Sociais

A expulsão de Neymar no segundo tempo. Após a tentativa irregular de marcar com a mão, ele recebeu o segundo cartão amarelo — o primeiro havia sido aplicado por uma falta ainda no primeiro tempo, que o jogador classificou como injusta. Mesmo assim, o craque reconheceu o erro e assumiu a culpa pela derrota, que manteve o Santos na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com apenas oito pontos.

Neymar????????????



meteu um gol de mão e fodase pic.twitter.com/11LV7Fh91a — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 1, 2025

Botafogo aproveita vantagem numérica e define placar

Com um jogador a mais em campo, o Botafogo cresceu na partida e chegou ao gol da vitória pouco tempo depois da expulsão de Neymar. Artur foi o responsável por balançar as redes e garantir os três pontos para o time carioca, que agora ocupa a 8ª colocação na tabela do Brasileirão.

Neymar critica arbitragem, mas valoriza desempenho do time

Apesar de se responsabilizar pelo resultado, Neymar questionou a arbitragem da partida, principalmente o primeiro cartão recebido. No entanto, ele elogiou o desempenho coletivo do Santos: