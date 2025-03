Árbitro Bráulio Machado anula gol e gera revolta; veja vídeo

Momento em que Bráulio da Silva Machado aponta o centro do campo no gol do Barra - Foto: Tiago Winter/Barra FC

A anulação de um gol no último minuto de jogo entre Barra e Caravaggio, no último sábado, 22, gera uma grande polêmica no Campeonato Catarinense. O gol de Natan, que teria garantido a vitória e a classificação do Barra para as quartas de final, foi validado inicialmente pelo árbitro Bráulio da Silva Machado, que esteve envolvido em polêmica no Ba-Vi do Brasileirão de 2024, mas surpreendentemente anulado após o apito final, sem explicação clara. O episódio gerou revolta no Barra, que agora busca justiça na Justiça Desportiva, questionando a decisão da arbitragem e o impacto no andamento do torneio.

Meu pai do céu



Recebi esse vídeo do jogo de ontem, entre Caravaggio x Barra, disputado em Nova Veneza.



Já opinei que não vi falta no goleiro, que saiu catando borboleta. Gol legal!



Nesse vídeo, Bráulio faz o gesto de apontar para o centro do campo, confirmando o gol, e logo… pic.twitter.com/UmDA8eZpoG — Polidoro Júnior (@PolidoroJunior) February 23, 2025

A anulação do gol causou revolta entre jogadores, comissão técnica e dirigentes do Barra, que comemoravam com os torcedores, já que o triunfo asseguraria uma vaga nas quartas de final e mantinha a equipe viva na luta por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o árbitro e o assistente apontando e correndo em direção ao meio de campo, indicando que o gol havia sido validado. Porém, logo após o apito final, Bráulio anulou o lance, gerando um princípio de confusão entre os envolvidos.

Em sua súmula, o árbitro relatou que expulsou o técnico do Barra, Eduardo Souza, após o fim da partida, por invadir o campo e reclamar de forma acintosa e persistente contra a decisão da arbitragem. Segundo o documento, a atitude de Souza incitou os jogadores, suplentes e dirigentes a invadir o campo e provocar um tumulto, sendo necessária a intervenção da polícia para controlar a situação. No entanto, o árbitro não forneceu uma explicação sobre o motivo da anulação do gol.

A decisão prejudicou o Barra, que, com a anulação do gol, ficou fora da zona de classificação para as quartas de final, dando vaga ao Joinville. O clube de Balneário Camboriú iniciou a rodada na oitava posição, com 12 pontos, e precisava vencer para garantir a vaga. Com a anulação do gol, o Joinville assumiu novamente a oitava colocação e avançou para o mata-mata, enquanto o Barra ficou fora da disputa.

Em nota oficial divulgada na tarde de domingo, 23, o Barra Futebol Clube expressou sua indignação com a conduta de Bráulio da Silva Machado e contestou a anulação do gol. O clube afirmou que a atitude do árbitro "não condiz com as regras do jogo" e comprometeu o resultado da partida, levantando sérias dúvidas sobre a qualidade da arbitragem no futebol catarinense. O Barra ainda questionou a decisão da arbitragem, ressaltando que não houve nenhuma sinalização de infração no momento do gol, e pediu à Federação Catarinense de Futebol (FCF) que apure o ocorrido com rigor.

A nota também destacou a importância de aprimorar os critérios de avaliação da arbitragem e defendeu a transparência e ética no esporte. O Barra afirmou que o erro cometido pela arbitragem "pode acabar com o projeto de uma temporada inteira" e afirmou que a decisão tomada após o apito final prejudicou o trabalho da equipe, além de afetar a credibilidade do Campeonato Catarinense.

O Barra agora prepara um pedido de contestação no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, onde o clube buscará que a anulação do gol seja revista e que medidas sejam tomadas para garantir a justiça no torneio. O erro de arbitragem e os questionamentos sobre a transparência e ética no futebol catarinense permanecem em aberto, e o caso segue gerando repercussão.

Neste cenário, a situação gerou grande preocupação no Barra, que perdeu uma oportunidade de avançar nas quartas de final do Campeonato Catarinense, enquanto o Joinville avançou para a próxima fase, e o Caravaggio, com o empate, foi rebaixado. O campeonato segue em busca de respostas sobre o ocorrido e, até o momento, a Federação Catarinense de Futebol não se manifestou sobre o caso.