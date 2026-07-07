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Astro italiano campeão da Eurocopa assina com clube da Série B

Jogador foi fundamental na campanha do título europeu da Itália em 2021

Gustavo Nascimento
Por
Insigne com a camisa da Itália na Eurocopa em 2021
Insigne com a camisa da Itália na Eurocopa em 2021 - Foto: EFE

O atacante italiano Lorenzo Insigne, ídolo do Napoli, acertou sua transferência para um tradicional clube da Itália, a Sampdoria, que disputará a segunda divisão italiana na próxima temporada. A informação foi publicada pelo jornalista Gianluca Di Marzio, do Sky Sports, que confirmou que o jogador chegou a Milão nesta terça-feira, 7, para realizar exames médicos e assinar o contrato com o novo clube na quarta-feira.

O atleta de 35 anos estava sem contrato após deixar o Pescara em junho, ao final da temporada 2025/26. Insigne chegou ao clube na janela de inverno europeia, em janeiro deste ano, com a expectativa de evitar o rebaixamento da equipe para a terceira divisão.

Ele chegou a marcar cinco gols e dar três assistências em 13 jogos com a camisa do Pescara, mas o bom desempenho não foi suficiente para evitar que a equipe terminasse na última colocação da Série B italiana.

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Sampdoria em baixa

A Sampdoria, por sua vez, terminou o campeonato na 13ª colocação. Insigne chegará com a missão de ajudar o clube a retornar à elite do futebol italiano, onde esteve por 11 temporada consecutivas antes de ser rebaixado em 2023.

Historicamente, a Sampdoria ostenta 67 participações na Série A italiana, sendo o nono time mais presente na divisão de elite do país. O clube conquistou o título italiano em 1991, além de conquistar quatro títulos da Copa da Itália entre as décadas de 1980 e 1990. Em 1992, eles foram vice-campeões da Champions League para o Barcelona.

Carreira de sucesso

Revelado pelo Napoli, Insigne foi emprestado a clubes menores da Itália antes de se consolidar como titular da equipe a partir de 2012. Desde então, o jogador atuou em 434 jogos, fazendo 122 gols, 95 assistências e levantando três títulos: Taça da Itália (2013/2014 e 2019/2020) e Supertaça da Itália (2014/2015).

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Pela seleção da Itália, o jogador participou de 54 jogos, marcou 10 gols e deu 10 assistências. Ele ficou marcado como um dos principais jogadores da equipe comandada por Roberto Mancini no título da Eurocopa de 2020.

Naquela campanha, o atacante fez apenas dois gols, mas um deles foi primordial. Ele marcou o segundo da vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica, nas quartas de final do torneio. Na final, a seleção venceu a Inglaterra nos pênaltis (4 a 3) após empate no tempo regulamentar e prorrogação, em 1 a 1.

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Tags

Eurocopa Itália Lorenzo Insigne transferências

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