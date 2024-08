Bahia conhecerá adversário da Copa do Brasil nesta terça; saiba detalhes de sorteio

Bahia luta pelo título inédito da Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

O Bahia vai conhecer nesta terça-feira, 20, o seu adversário na fase quartas de final da Copa do Brasil, em sorteio que será realizado nesta terça-feira, 20, às 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A transmissão do sorteio será feita no canal da entidade no YouTube.

Além de Bahia, outras sete equipes também estão na disputa das quartas de final, são: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético-MG, Vasco, Athletico e Juventude. No sorteio desta terça, todas as equipes estão no mesmo pote e podem se enfrentar sem restrições.

Leia Mais:

>> Manchester City empresta ex-jogador do Bahia para clube da Europa

>> “Se tiver sequência, Bahia pode brigar pelo título”, destaca comentarista

De todas as equipes que estão nas quartas de final da Copa do Brasil, apenas o Bahia nunca foi campeão da competição. O Flamengo é o maior campeão entre os classificados. O time carioca tem quatro títulos do torneio. O Corinthians tem três, o Atlético-MG tem dois, e São Paulo, Vasco, Athletico e Juventude têm um cada.

O Tricolor Baiano inclusive nunca passou das quartas de final da Copa do Brasil. Das outras vezes em que chegou na fase caiu para Grêmio (4x), Flamengo, Juventude, Atlético Mineiro e Palmeiras.

>> Botafogo terá três desfalques importantes para jogo contra o Bahia; confira

Os duelos de ida estão previstos para a semana do dia 28 de agosto, enquanto os de volta previsão têm de serem disputados na semana de 12 de setembro.

Todos os oito clubes que estão nas quartas de final já embolsaram R$ 13,4 milhões. Quem avançar na semifinal vai garantir mais R$ 9,4 milhões.