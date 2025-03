Bahia x Boston River: quase 400 PM's vão reforçar segurança no jogo

Será realizada ainda a custódia de torcedores que estão cumprindo medida cautelar imposta pela Justiça - Foto: Divulgação | PMBA

A Polícia Militar vai atuar nesta quinta-feira, 13, na partida entre Bahia e Boston River que vai acontecer na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela Libertadores de 2025. As equipes estarão empregadas a pé, no policiamento montado, embarcadas em viaturas, motocicletas e aeronaves, nos perímetros interno e externo do estádio.

O policiamento ocorre nos portões de acesso, arquibancadas e gramado do estádio, todas as vias de acesso e locais de aglomerações de torcedores, bem como nas estações de ônibus e de metrô. Será realizada ainda a custódia de torcedores que estão cumprindo medida cautelar imposta pela Justiça.