Botafogo x Corinthians: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Corinthians passa por momento de instabilidade e ocupa a 11º posição no Campeonato Brasileiro - Foto: Daniel Augusto Jr.

Em momentos e contexto diferentes dentro de campo, Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado, 26, às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca vem de uma sequência invicta desde a chegada do treinador italiano Davide Ancelotti, com duas vitórias e um empate. O Glorioso é o quinto colocado, com 25 pontos e segue sonhando com a liderança da competição, que hoje pertence ao Cruzeiro.

Já o Timão passa por um momento de instabilidade e está na 11° posição, com 20 pontos somados. Na rodada passada a equipe empatou sem gols com o líder Cruzeiro na Neo Química Arena e caiu para a segunda metade da tabela do Brasileirão.

Além de não vencer há dois jogos, o clube paulista vive um momento turbulento fora de campo, em meio aos problemas dentro das quatro linhas, devido a política do Parque São Jorge, que segue conturbada com protestos da torcida às vésperas da assembleia geral que votará o impeachment do presidente afastado Augusto Melo.

Onde assistir?

O jogo será transmitido pelo serviço de streaming, Amazon Prime Video.

Botafogo

No duelo deste sábado, o Botafogo tem desfalques confirmados na partida contra o Corinthians: Marlon Freitas, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo, e Artur, com um quadro gripal. Além deles, o zagueiro Bastos está com uma lesão em um dos joelhos e o atacante Jeffinho se recupera de uma artroscopia em um dos joelhos.

Botafogo seue invicto e sonha com a liderança da competição, que hoje pertence ao Cruzeiro | Foto: Vitor Silva

A opção mais provável de substituição é Nathan Fernandes pelo lado direito do ataque. Já Matheus Martins treinou nesta semana e pode pintar na lista de relacionados. Por fim, Allan e Savarino são dúvidas para o confronto. A dupla ficou de fora do último compromisso devido a dores musculares. Sobre reforços, o volante Danilo está regularizado, mas ainda vai precisar de mais um tempo para estrear.

Corinthians

O foco do clube está no clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, 30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, o Timão deve entrar em campo com uma formação reserva, para poupar nomes importantes como o atacante Memphis Depay.

Rodrigo Garro e José Martínez, titulares da equipe, receberam o terceiro cartão amarelo e são baixas confirmadas para a partida. Além disso, o treinador não terá os lesionados Hugo, que se recupera de cirurgia para tratamento de hérnia inguinal e Maycon com lesão no músculo posterior da coxa.

Por outro lado, Raniele está de volta após cumprir suspensão e pode começar o embate. A tendência é de que jovens como Léo Maná e Gustavo Bahia ganhem oportunidades no decorrer da partida.

Por fim, a grande expectativa fica pelo retorno de Yuri Alberto, que retorna após dois meses no departamento médico e pode aparecer na lista de relacionados.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Barboza, Kaio e Alex Telles; Allan, Newton e Savarino; Nathan, Montoro e Arthur Cabral.

Pendurados: Allan, Cuiabano, Marçal e Montoro.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Charles e André Carrillo; Memphis Depay e Talles Magno (Romero).

Pendurados: Cacá, Charles, Gui Negão, João Pedro Tchoca e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

4º árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA);

VAR: Wagner Reway (SC);

Auxiliares do VAR: Eder Alexandre (SC) e Marcello Ignacio Domingues Neto (RS).