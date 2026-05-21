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Brasileiros esquecidos por Ancelotti entram na seleção da Liga Europa

Atacante brasileiro foi um dos artilheiros da competição

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Igor Jesus marcou sete gols e terminou como um dos artilheiros da Europa League
Igor Jesus marcou sete gols e terminou como um dos artilheiros da Europa League - Foto: Divulgação | Nottingham Forest

Três brasileiros que ficaram de fora da convocação final da Seleção para a Copa do Mundo foram incluídos no time ideal da Europa League, segunda maior competição continental da Europa, atrás somente da Champions League. O torneio, que chegou ao fim na quarta-feira, 20, com o título inédito do Aston Villa, divulgou o time ideal nesta quinta-feira.

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Os brasileiros presentes na seleção da Europa League são o atacante Igor Jesus e o zagueiro Morato, do Nottingham Forest, e o ponta Antony, do Real Bétis.

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Igor Jesus marcou sete gols em 13 jogos ao longo da competição, sendo o artilheiro do torneio ao lado do sérvio Petar Stanić, do Ludogorets, time da Bulgária. Por sua vez, Antony marcou seis gols em 10 jogos e terminou como o terceiro maior goleador do torneio, posto que dividiu com o turco Aktürkoğlu, do Fenerbahçe.

O jogador do Bétis ainda distribuiu três assistências ao longo do torneio, o que o coloca como o segundo jogador com mais participações diretas em gols, atrás somente do argentino Buendía, do Aston Villa, que registrou quatro gols e seis assistências.

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Apesar disso, o inglês Morgan Rogers, do Aston Villa, foi eleito o melhor jogador do torneio. Enquanto isso, o suíço Johan Manzambi, de 20 anos, do Freiburg, foi escolhido como a revelação.

Presença no ciclo

Apesar de não estarem presentes na lista final para a Copa do Mundo, Antony e Igor Jesus chegaram a participar do ciclo, mesmo após a chegada de Ancelotti ao comando técnico da Seleção Brasileira. Morato, por sua vez, nunca foi convocado.

Antony chegou à Seleção pouco antes da Copa do Mundo de 2022, sendo o reserva imediato de Raphinha ao longo do torneio, além de fazer parte do time que venceu as Olimpíadas em 2021. Neste ciclo, o jogador atuou em somente no amistoso contra o Marrocos em 2023.

Ele chegou a figurar na primeira convocação de Ancelotti, em maio do ano passado, mas não saiu do banco de reservas nas partidas contra Equador e Paraguai.

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Igor Jesus, por sua vez, foi convocado em três oportunidades, a primeira delas em outubro de 2024, quando ainda estava no Botafogo. Na ocasião, ele foi titular nos jogos contra Chile, onde guardou um gol, e contra o Peru, quando deu uma assistência.

Ele voltou a ser convocado na Data Fifa de novembro, sendo titular no jogo contra a Venezuela e na partida contra o Uruguai, realizada na Arena Fonte Nova.

Depois disso, ele só retornou à Seleção em outubro de 2025, já com Ancelotti, nos amistosos contra Coréia do Sul, onde só atuou por 10 minutos, e Japão, quando não saiu do banco.

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Tags

copa do mundo Liga Europa seleção brasileira

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