FUTEBOL
Brasileiros esquecidos por Ancelotti entram na seleção da Liga Europa
Atacante brasileiro foi um dos artilheiros da competição
Três brasileiros que ficaram de fora da convocação final da Seleção para a Copa do Mundo foram incluídos no time ideal da Europa League, segunda maior competição continental da Europa, atrás somente da Champions League. O torneio, que chegou ao fim na quarta-feira, 20, com o título inédito do Aston Villa, divulgou o time ideal nesta quinta-feira.
Os brasileiros presentes na seleção da Europa League são o atacante Igor Jesus e o zagueiro Morato, do Nottingham Forest, e o ponta Antony, do Real Bétis.
Igor Jesus marcou sete gols em 13 jogos ao longo da competição, sendo o artilheiro do torneio ao lado do sérvio Petar Stanić, do Ludogorets, time da Bulgária. Por sua vez, Antony marcou seis gols em 10 jogos e terminou como o terceiro maior goleador do torneio, posto que dividiu com o turco Aktürkoğlu, do Fenerbahçe.
O jogador do Bétis ainda distribuiu três assistências ao longo do torneio, o que o coloca como o segundo jogador com mais participações diretas em gols, atrás somente do argentino Buendía, do Aston Villa, que registrou quatro gols e seis assistências.
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Apesar disso, o inglês Morgan Rogers, do Aston Villa, foi eleito o melhor jogador do torneio. Enquanto isso, o suíço Johan Manzambi, de 20 anos, do Freiburg, foi escolhido como a revelação.
Presença no ciclo
Apesar de não estarem presentes na lista final para a Copa do Mundo, Antony e Igor Jesus chegaram a participar do ciclo, mesmo após a chegada de Ancelotti ao comando técnico da Seleção Brasileira. Morato, por sua vez, nunca foi convocado.
Antony chegou à Seleção pouco antes da Copa do Mundo de 2022, sendo o reserva imediato de Raphinha ao longo do torneio, além de fazer parte do time que venceu as Olimpíadas em 2021. Neste ciclo, o jogador atuou em somente no amistoso contra o Marrocos em 2023.
Ele chegou a figurar na primeira convocação de Ancelotti, em maio do ano passado, mas não saiu do banco de reservas nas partidas contra Equador e Paraguai.
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Igor Jesus, por sua vez, foi convocado em três oportunidades, a primeira delas em outubro de 2024, quando ainda estava no Botafogo. Na ocasião, ele foi titular nos jogos contra Chile, onde guardou um gol, e contra o Peru, quando deu uma assistência.
Ele voltou a ser convocado na Data Fifa de novembro, sendo titular no jogo contra a Venezuela e na partida contra o Uruguai, realizada na Arena Fonte Nova.
Depois disso, ele só retornou à Seleção em outubro de 2025, já com Ancelotti, nos amistosos contra Coréia do Sul, onde só atuou por 10 minutos, e Japão, quando não saiu do banco.