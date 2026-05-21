Ex-Vitória perde para time de CR7 e vê seu time rebaixado na Arábia

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Técnico que teve passagem apagada no Esporte Clube Vitória em 2025, Fábio Carille segue com dificuldades de engrenar nos seus clubes. Dessa vez, o profissional de 52 anos acabou rebaixado com o Damac FC no Campeonato Saudita.

Com chances de deixar a zona de rebaixamento na última rodada do Sauditão, o Damac acabou derrotado por 4 a 1 fora de casa para o campeão Al-Nassr, do astro Cristiano Ronaldo. O atacante português, inclusive, marcou dois gols no jogo.

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A equipe de Carille terminou na 16ª colocação do competição nacional, que conta com 18 participantes. No total, o ex-Leão conquistou cinco vitórias em 14 jogos comandando o Damac.

Carille no Vitória

Fábio Carille comandou o Vitória em nove partidas pelo Campeonato Brasileiro de 2025, com apenas uma vitória conquistada diante do RB Bragantino, pela 15ª rodada. Além disso, foram cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de somente 29,6%.

Após a goleada sofrida de 8 a 0 contra o Flamengo, no fim de agosto do ano passado, Carille acabou demitido antes mesmo de retornar do Rio de Janeiro. Em seguida, rumou para o Goiás e não conseguiu levar a equipe do Centro-Oeste ao acesso na Série B.

Já em fevereiro deste ano, assinou com seu atual clube Damac. Ainda não há informações sobre sua permanência no Oriente Médio após o rebaixamento.