E.C.VITÓRIA
Ex-Vitória perde para time de CR7 e vê seu time rebaixado na Arábia
Técnico comandou o Leão da Barra em parte do Brasileirão de 2025
Técnico que teve passagem apagada no Esporte Clube Vitória em 2025, Fábio Carille segue com dificuldades de engrenar nos seus clubes. Dessa vez, o profissional de 52 anos acabou rebaixado com o Damac FC no Campeonato Saudita.
Com chances de deixar a zona de rebaixamento na última rodada do Sauditão, o Damac acabou derrotado por 4 a 1 fora de casa para o campeão Al-Nassr, do astro Cristiano Ronaldo. O atacante português, inclusive, marcou dois gols no jogo.
A equipe de Carille terminou na 16ª colocação do competição nacional, que conta com 18 participantes. No total, o ex-Leão conquistou cinco vitórias em 14 jogos comandando o Damac.
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Carille no Vitória
Fábio Carille comandou o Vitória em nove partidas pelo Campeonato Brasileiro de 2025, com apenas uma vitória conquistada diante do RB Bragantino, pela 15ª rodada. Além disso, foram cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de somente 29,6%.
Após a goleada sofrida de 8 a 0 contra o Flamengo, no fim de agosto do ano passado, Carille acabou demitido antes mesmo de retornar do Rio de Janeiro. Em seguida, rumou para o Goiás e não conseguiu levar a equipe do Centro-Oeste ao acesso na Série B.
Já em fevereiro deste ano, assinou com seu atual clube Damac. Ainda não há informações sobre sua permanência no Oriente Médio após o rebaixamento.