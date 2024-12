Castro Alves decide Intermunicipal em casa contra Crisópolis

O Campeonato Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024 terá um campeão inédito. As seleções de Castro Alves e Crisópolis se reencontram neste domingo, 24, no Estádio Municipal Américo Barreto, para o jogo de volta da decisão do maior campeonato de futebol amador do planeta.

Com uma vitória elástica por 4 a 0 no jogo de ida, o time castroalvense está muito próximo de levantar a primeira taça do Intermunicipal. Atuando em casa e com o apoio certo de seu torcedor, pode até perder por três gols de diferença que fica com o título.



Mesmo com uma vantagem elástica, o técnico Zé Carijé prega um discurso de tranquilidade em relação a decisão deste fim de semana. Ele crê que mesmo em seus domínios, a seleção de Castro Alves está focada na conquista inédita.

"Construímos uma grande vantagem no jogo de ida na casa do adversário. Domingo tem o jogo de volta e futebol a gente sabe como é, tudo pode acontecer. Estamos trabalhando com tranquilidade, mas também com os pés no chão para que a gente volte a fazer um bom jogo e conquiste o tão sonhado título inédito aqui para a cidade de Castro Alves. Então esse é o meu pensamento e o de todo o grupo e de todos que envolvem aqui a seleção de Castro Alves", disse o treinador ao Portal A TARDE.

Já o time de Crisópolis terá a indigesta missão de reverter a desvantagem na condição de visitante. Pra isso, precisa ganhar o jogo com quatro gols de vantagem para levar a decisão para a disputa de pênaltis. Para serem campeões, os crisopolenses precisam vencer por cinco ou mais gols de diferença.



Marquinhos Barbosa, comandante da seleção de Crisópolis, classificou como "tragédia" a derrota acachapante dentro de casa no jogo de ida. Ele reconhece a dificuldade imposta pela desvantagem e afirma que a equipe vai se dedicar em busca do resultado positivo.

"Uma expectativa muito positiva. Uma grande final, onde vamos fazer a segunda partida na casa do adversário. Infelizmente domingo tivemos um placar adverso na nossa cidade de Crisópolis. Conversamos com jogadores, sabemos do nosso potencial e o que foi o campeonato durante essas 17 partidas. No domingo aconteceu essa tragédia. Vamos nos doar, fazer uma grande partida para que possamos sair de lá com resultado positivo. Sabemos que é difícil pelo placar adverso, mas nada impossível principalmente no futebol. Eu acredito que garra, determinação e muita força de vontade não vão faltar dos atletas", declarou Marquinhos ao Portal A TARDE.

Equipes chegaram a decisão invictas

Invicta, a seleção de Castro Alves tem a melhor campanha da competição. A equipe conquistou 49 pontos em 17 partidas, com 16 vitórias e um empate, com 39 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Já Crisópolis perdeu a invencibilidade justamente para os castroalvenses no jogo de ida da decisão. Com 44 pontos ganhos, a campanha consiste em 14 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 31 gols feitos e dez sofridos.

Os quatro melhores colocados vão ganhar premiação em dinheiro

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) vai distribuir R$ 180 mil em premiação aos quatro melhores colocados. O grande campeão vai faturar R$ 70 mil. O vice-campeão vai embolsar R$ 50 mil. Já Barrocas e Cachoeira, terceiro e quarto colocados, receberão R$ 30 mil cada um.