Copa do Nordeste pode ser decidida por clássico Ba-Vi na final

Bahia e Vitória podem voltar a se enfrentar em uma eventual decisão de Copa do Nordeyse - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A 1ª fase da Copa do Nordeste se encerrou para os clubes do Grupo A da competição e, liderados pelo Vitória, as quatro equipes classificadas agora aguardam a definição do Grupo B para conhecerem seus adversários nas quartas de final da competição.

O Bahia, primeiro colocado com dois jogos a menos, deve enfrentar o Fortaleza caso se mantenha no topo após as partidas contra Confiança-SE e Náutico, que ainda não possuem data marcada definida pela Confederação Brasileira de Futebol.

De acordo com o regulamento da competição, o time que for 1ª colocado em seu grupo enfrenta aquele que terminar em 4ª na outra chave. Caso as equipes tivessem com suas situações definidas, o Vitória, portanto, enfrentaria o Náutico, atual último integrante do G-4 do Grupo B.

O critério das semifinais segue semelhante e os quatro melhores times da competição serão divididos em dois grupos de enfrentamento. Confira o sistema de disputa da CBF:

| Foto: Reprodução

Vale mencionar que, além do Vitória, Sport, Ferroviário e Fortaleza garantiram vagas para o mata-mata da competição e, Bahia, que já garantiu a classificação, CSA, Ceará e Náutico atualmente compõem o G-4 do Grupo B, que ainda terá a 7ª rodada a ser disputada, além do confronto atrasado entre Bahia x Confiança-SE.

No critério atual da Copa do Nordeste, os dois times que terminarem a fase de grupos como líderes poderão se cruzar somente na final. Vale mencionar que, com excessão da decisão, as partidas do mata-mata serão decididas com jogo único sediado pela equipe que melhor desempenhou na 1ª fase. A final é formada por confrontos de ida e volta.