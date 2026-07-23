Craque do Barcelona sofre lesão grave e não volta a jogar em 2026

O Barcelona informou nesta quinta-feira, 23, que terá um desfalque importante até o final deste ano. Presente na Copa do Mundo de 2026, o meio-campista Frenkie de Jong realizou exames que confirmaram uma ruptura do ligamento colateral medial (LCM) em seu joelho direito, lesão que será tratada de forma conservadora, ou seja, sem cirurgia.

𝐈𝐍𝐉𝐔𝐑𝐘 𝐍𝐄𝐖𝐒



Tests carried out on first-team player Frenkie de Jong have confirmed a tear of the medial collateral ligament (MCL) in his right knee.



It has been agreed that the player will continue with conservative treatment under the supervision of the Club's medical… pic.twitter.com/FRHZjzxT6p — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2026

Segundo o jornal espanhol AS, a recuperação de Frenkie De Jong terá duração de cinco a seis meses. Diante disso, o holandês não deve retornar aos campos em 2026. O portal ainda trouxe a informação de que o volante já estava com o problema no joelho desde a Copa do Mundo.



Ele foi titular nos quatro jogos da seleção holandesa no Mundial, chegando a receber injeções antes das duas últimas partidas, segundo informação do AS.

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Através de suas redes sociais, De Jong explicou que os médicos da Holanda disseram que a sua lesão não era grave e que o quadro não pioraria se continuasse jogando durante o Mundial. Porém, quando ele retornou ao Barcelona e realizou exame, a situação era pior do que o apontado.

Confira o comunicado na íntegra:

“Caros torcedores, normalmente não presto muita atenção ao que escrevem sobre mim, sobre a equipe ou sobre o clube. Mas, recentemente, tem havido muita especulação sobre a minha lesão e a minha situação no Barça.



É difícil para mim ver pessoas questionando minha relação e meu compromisso com o clube por causa de notícias falsas. O futebol é tudo para mim, e sempre dei tudo de mim pelo FC Barcelona e pelo meu país. Por isso, quero compartilhar o que aconteceu.



Durante a Copa do Mundo, sofri uma lesão no joelho. Após as primeiras avaliações, os médicos me disseram que era uma lesão leve e que o quadro não pioraria se eu continuasse jogando. O único desafio era jogar sentindo um pouco de dor, mas, ao longo da minha carreira, sempre fiz isso quando podia ajudar a equipe, tanto no meu clube quanto na seleção.



Durante as férias, voltei a Barcelona para exames mais detalhados. Eles mostraram que a lesão era mais grave do que se pensava inicialmente. Felizmente, nesta fase não há necessidade de cirurgia, e agora estou totalmente focado na minha recuperação e em voltar aos gramados o mais rápido possível.



Trabalho diariamente para estar na melhor forma possível. Levo minha profissão, meu corpo e minha responsabilidade com a equipe extremamente a sério. Mas, às vezes, há coisas que não podemos controlar, e esta lesão é uma delas.



Tenho um orgulho imenso de jogar pelo Barça e pela Oranje, e meu compromisso com ambos jamais mudará. Continuarei dando tudo de mim por este escudo, pelos meus companheiros de equipe e pelos nossos torcedores.



Ainda há muitos momentos para criar e objetivos que queremos alcançar juntos. Obrigado por todo o apoio. Mal posso esperar para voltar.



Visca Barça sempre. Frenkie.”