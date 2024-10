Data Fifa: saiba onde assistir os jogos da Liga Nações

Cristiano Ronaldo comemora gol pela seleção portuguesa - Foto: Sergei Gapon | AFP

A terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações segue neste sábado com jogos importantes. Polônia, Espanha e Sérvia recebem, respectivamente, Portugal, Dinamarca e Suíça. Veja onde assistir cada uma das partidas.

Polônia x Portugal: Disney + (premium)

Portugal é o líder do grupo 1 da Liga A, com 6 pontos. Em 2º está a Croácia, com 3 pontos. A Polônia aparece em 3º , com os mesmos 3 pontos dos poloneses. Fechando o grupo está a Escócia, em 4º, que ainda não pontuou na competição.

Espanha x Dinamarca: SporTV

A Espanha aparece na vice-liderança do Grupo 4, com quatro pontos somados nas duas primeiras rodadas. Dessa maneira, mesmo invicta na Liga das Nações, a Fúria está com dois a menos da líder Dinamarca e terá, em casa, a oportunidade de assumir a liderança isolada.

Por outro lado, a Dinamarca faz um início de competição surpreendente e está com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Isto porque a equipe venceu as duas primeiras rodadas, contra Suíça e Sérvia, e agora terá o desafio mais complicado: segurar os atuais campeões da Eurocopa 2024 para seguir no topo da tabela.

Sérvia x Suíça: ESPN e Disney + (padrão)

A Sérvia não tem tido performances consistentes na atual temporada. No início do ano, disputou quatro amistosos e teve exatos 50% de aproveitamento, sendo duas vitórias contra Chipre e Suécia; e duas derrotas diante da Rússia e Áustria.

Na Liga das Nações, recebeu a Espanha na primeira rodada e mesmo tendo 32% da posse de bola, conseguiu segurar o empate sem gols. Porém, na rodada seguinte, visitou a Seleção Dinamarquesa e saiu derrotada de campo, pelo placar de 2 a 0.

Já a Suíça continua realizando performances sólidas e consistentes na atual temporada. Antes do início da Liga das Nações, surpreendeu positivamente por chegar até as quartas de final da Eurocopa, mas foi eliminada nesta fase ao cruzar o caminho da Inglaterra.