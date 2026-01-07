Menu
FUTEBOL
De olho na Copa, brasileiro vive temporada mais artilheira da carreira

Volante é um dos homes de confiança de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

07/01/2026 - 23:00 h
Com um gol decisivo para a vitória do Newcastle por 4 a 3 sobre o Leeds United, nesta quarta-feira, 7, o brasileiro Bruno Guimarães chegou à temporada mais artilheira da sua carreira. Já são oito gols marcados pelo volante na atual temporada, sendo três nos últimos três jogos.

O jogador ultrapassou a temporada 2023/24, quando já atuava na Inglaterra e marcou sete gols. Olhando para as participações diretas para gol, critério que considera gols e assistências, a temporada 2023/24 ainda é a de maior destaque na carreira do brasileiro, com 17 (sete gols + 10 assistências).

Até aqui, nesta temporada, o brasileiro soma 13 participações diretas para gol (oito gols + cinco assistências).

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por ⚽️ BRUNO GUIMARÃES (@brunoguimaraes)

Para além dos números, Bruno Guimarães se estabeleceu como uma das principais peças do Newcastle nos últimos anos. Com mais de 180 jogos pela equipe do norte da Inglaterra, o volante brasileiro já é considerado um ídolo da torcida, além de ser o capitão da equipe.

Leia Também:

Fechado com o Bahia, lateral dá adeus ao ex-clube e manda recado
Cabe na Seleção? Brasileiro marca dois e quebra recorde na Inglaterra
Brasileiro brilha com dois gols e Barcelona vai à final da Supercopa

O bom desempenho pelo Newcastle fez com que o jogador se consolidasse como uma figura carimbada nas convocações da Seleção Brasileira. Apesar de muito criticado anteriormente, o jogador se consolidou como titular ao lado de Casemiro e é um dos homens de confiança do treinador italiano Carlo Ancelotti.

Tags:

artilheiro Bruno Guimarães Carlo Ancelotti futebol brasileiro Newcastle United seleção brasileira

x