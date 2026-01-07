De olho na Copa, brasileiro vive temporada mais artilheira da carreira

Bruno Guimarães, volante brasileiro do Newcastle - Foto: Paul Ellis | AFP

Com um gol decisivo para a vitória do Newcastle por 4 a 3 sobre o Leeds United, nesta quarta-feira, 7, o brasileiro Bruno Guimarães chegou à temporada mais artilheira da sua carreira. Já são oito gols marcados pelo volante na atual temporada, sendo três nos últimos três jogos.

O jogador ultrapassou a temporada 2023/24, quando já atuava na Inglaterra e marcou sete gols. Olhando para as participações diretas para gol, critério que considera gols e assistências, a temporada 2023/24 ainda é a de maior destaque na carreira do brasileiro, com 17 (sete gols + 10 assistências).

Até aqui, nesta temporada, o brasileiro soma 13 participações diretas para gol (oito gols + cinco assistências).

Para além dos números, Bruno Guimarães se estabeleceu como uma das principais peças do Newcastle nos últimos anos. Com mais de 180 jogos pela equipe do norte da Inglaterra, o volante brasileiro já é considerado um ídolo da torcida, além de ser o capitão da equipe.

O bom desempenho pelo Newcastle fez com que o jogador se consolidasse como uma figura carimbada nas convocações da Seleção Brasileira. Apesar de muito criticado anteriormente, o jogador se consolidou como titular ao lado de Casemiro e é um dos homens de confiança do treinador italiano Carlo Ancelotti.