Diretor de "Ainda Estou Aqui" já investiu fortuna em time da Série A

Walter Salles no vestiário do Botafogo em 2011 - Foto: Reprodução

O domingo de Carnaval tem um gostinho especial para os torcedores do Botafogo, especialmente com a expectativa em torno do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Moreira Salles, que tem chances de ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional. A ligação do diretor da obra com o clube carioca vai além do campo, já que ele tem ajudado financeiramente o time em momentos difíceis.

Ao contrário de seu irmão João, que costuma dar suas opiniões sobre o Botafogo na mídia, Walter é mais reservado, mas nunca deixou de apoiar o clube nos bastidores. Membro da família dona do banco Itaú, o diretor é um dos cineastas mais ricos do mundo e, além de seu trabalho no cinema, tem contribuído com o Botafogo.

A parceria com o clube começou em 2017, quando os irmãos Moreira Salles compraram o Espaço Lonier, onde está o Centro de Treinamentos do Botafogo, por cerca de R$ 30 milhões. Eles cederam o local para uso exclusivo do clube, que precisava reformar o espaço. Na época, Walter e João ajudaram financeiramente com recursos para algumas melhorias.

O acordo dizia que o Botafogo pagaria o valor do imóvel em até 30 anos, mas devido a dificuldades financeiras, a gestão do clube não conseguiu cumprir na época. Antes disso, os irmãos já haviam emprestado cerca de R$ 20 milhões ao Botafogo em um momento de crise, para contratações e capital de giro.

Com os empréstimos, a compra do CT e os juros, a dívida do Botafogo com os irmãos Moreira Salles chegou a cerca de R$ 57 milhões. Porém, ambos aceitaram o plano de Recuperação Extrajudicial proposto pelo clube, reduzindo a dívida para R$ 34,6 milhões. O saldo será pago em parcelas mensais durante 13 anos, com Walter recebendo aproximadamente R$ 110,8 mil por mês até a dívida ser quitada.