Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GANGORRA

Do Z-4 à Sula: onze times na Série A estão separados por apenas três pontos

Disputa se revela uma das mais intensas nos últimos anos na divisão de elite do futebol brasileiro

Yuri Abreu
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória está no grupo de times que disputam campeonato à parte: apenas três pontos separam o
Vitória está no grupo de times que disputam campeonato à parte: apenas três pontos separam o - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após passadas 15 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, um fator de equilíbrio vem chamando atenção entre os times que estão entre a parte intermediária da tabela para baixo, fazendo com que o torneio ganhe em emoção ainda no primeiro turno.

Faltando três rodadas para a paralisação do torneio antes da Copa do Mundo — os últimos jogos estão previstos para os dias 30 e 31 de maio — onze times estão separados por apenas três pontos, do 7º ao 17º.

O primeiro time a puxar essa fila é o Bragantino. A equipe do interior de São Paulo atualmente é a sétima colocada, com 20 pontos — dois a menos que o Bahia, sexto na tabela — e dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Diferença entre o 7º e 17º colocado na Série A é de apenas três pontos
Diferença entre o 7º e 17º colocado na Série A é de apenas três pontos | Foto: Reprodução/GE

Com os mesmos 20 pontos do Massa Bruta estão o Vasco/RJ e o Coritiba/PR. O time carioca, inclusive, pode ser considerado uma espécie de símbolo dessa gangorra que está essa parte da tabela.

Antes de entrar em campo, contra o Athlético/PR, o cruz-maltino estava exatamente na 17ª colocação, com 17 pontos. Após bater os paranaenses por 1x0, dentro de casa, no domingo, 10, o Vasco ganhou cinco posições na classificação.

Vitória no bolo

Logo abaixo desses três, aparecem Vitória e Cruzeiro/MG, com 19 pontos. O Leão da Barra, que empatou com o Fluminense, no último sábado, 9, está à frente dos mineiros pelo saldo de gols (-2 contra -5).

A raposa, aliás, também pegou o elevador nessa rodada após vencer o Bahia, em Salvador, no sábado, 9, por 2x1. Antes próxima do Z-4, a equipe celeste subiu quatro lugares e chegou à 11ª posição, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Cruzeiro venceu o Bahia em Salvador em embolou disputa no meio da tabela na Série A
Cruzeiro venceu o Bahia em Salvador em embolou disputa no meio da tabela na Série A | Foto: Celo Gil/Cruzeiro EC

Grupão dos 18

Do 12º ao 16º, estão cinco equipes com 18 pontos ganhos:

  • Botafogo/RJ (5v e -1 saldo)
  • Atlético/MG (5v e -3 saldos)
  • Internacional/RS (4v e 0 saldo)
  • Santos/SP (4v e -1 saldo)
  • Corinthians/SP (4v e -2 saldos)

Desse grupo, quem se deu bem na rodada foram os dois times paulistas — o Santos venceu o Bragantino por 2x0 e o Corinthians bateu o São Paulo por 3x1 — e ganharam, cada um, uma posição na tabela.

No Z-4

Nesse sobe-e-desce na classificação, quem foi parar dentro da zona de rebaixamento foi o Grêmio/RS. Após perder para o Flamengo/RJ, no domingo, 10, o tricolor do Sul foi parar na 17ª posição, com 17 pontos.

Leia Também:

Rogério Ceni perdeu o grupo do Bahia? Atacante opina em meio a má fase
Ex-Vitória celebra aniversário em bar famoso de Salvador; veja imagens
Jair Ventura esquenta duelo com o Flamengo: "Espero arbitragem justa"

Próximos jogos

Dentro desse grupo de onze clubes separados por apenas três pontos, a próxima rodada pode ser crucial para que esse equilíbrio se mantenha ou algum deles consiga se desgarrar desse bloco de olho em melhores coisas na Série A, antes da parada para a Copa do Mundo.

16ª rodada (16 e 17/05):

Atlético-MG x Mirassol
Internacional x Vasco
Palmeiras x Cruzeiro
Santos x Coritiba
Botafogo x Corinthians
Bahia x Grêmio
Bragantino x Vitória

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2026 Futebol série a vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória está no grupo de times que disputam campeonato à parte: apenas três pontos separam o
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Vitória está no grupo de times que disputam campeonato à parte: apenas três pontos separam o
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Vitória está no grupo de times que disputam campeonato à parte: apenas três pontos separam o
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Vitória está no grupo de times que disputam campeonato à parte: apenas três pontos separam o
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x