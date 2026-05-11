Do Z-4 à Sula: onze times na Série A estão separados por apenas três pontos

Vitória está no grupo de times que disputam campeonato à parte: apenas três pontos separam o - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após passadas 15 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, um fator de equilíbrio vem chamando atenção entre os times que estão entre a parte intermediária da tabela para baixo, fazendo com que o torneio ganhe em emoção ainda no primeiro turno.

Faltando três rodadas para a paralisação do torneio antes da Copa do Mundo — os últimos jogos estão previstos para os dias 30 e 31 de maio — onze times estão separados por apenas três pontos, do 7º ao 17º.



O primeiro time a puxar essa fila é o Bragantino. A equipe do interior de São Paulo atualmente é a sétima colocada, com 20 pontos — dois a menos que o Bahia, sexto na tabela — e dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.





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Diferença entre o 7º e 17º colocado na Série A é de apenas três pontos | Foto: Reprodução/GE

Com os mesmos 20 pontos do Massa Bruta estão o Vasco/RJ e o Coritiba/PR. O time carioca, inclusive, pode ser considerado uma espécie de símbolo dessa gangorra que está essa parte da tabela.

Antes de entrar em campo, contra o Athlético/PR, o cruz-maltino estava exatamente na 17ª colocação, com 17 pontos. Após bater os paranaenses por 1x0, dentro de casa, no domingo, 10, o Vasco ganhou cinco posições na classificação.

Vitória no bolo

Logo abaixo desses três, aparecem Vitória e Cruzeiro/MG, com 19 pontos. O Leão da Barra, que empatou com o Fluminense, no último sábado, 9, está à frente dos mineiros pelo saldo de gols (-2 contra -5).

A raposa, aliás, também pegou o elevador nessa rodada após vencer o Bahia, em Salvador, no sábado, 9, por 2x1. Antes próxima do Z-4, a equipe celeste subiu quatro lugares e chegou à 11ª posição, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Cruzeiro venceu o Bahia em Salvador em embolou disputa no meio da tabela na Série A | Foto: Celo Gil/Cruzeiro EC

Grupão dos 18

Do 12º ao 16º, estão cinco equipes com 18 pontos ganhos:

Botafogo/RJ (5v e -1 saldo)

Atlético/MG (5v e -3 saldos)

Internacional/RS (4v e 0 saldo)

Santos/SP (4v e -1 saldo)

Corinthians/SP (4v e -2 saldos)

Desse grupo, quem se deu bem na rodada foram os dois times paulistas — o Santos venceu o Bragantino por 2x0 e o Corinthians bateu o São Paulo por 3x1 — e ganharam, cada um, uma posição na tabela.

No Z-4

Nesse sobe-e-desce na classificação, quem foi parar dentro da zona de rebaixamento foi o Grêmio/RS. Após perder para o Flamengo/RJ, no domingo, 10, o tricolor do Sul foi parar na 17ª posição, com 17 pontos.

Próximos jogos

Dentro desse grupo de onze clubes separados por apenas três pontos, a próxima rodada pode ser crucial para que esse equilíbrio se mantenha ou algum deles consiga se desgarrar desse bloco de olho em melhores coisas na Série A, antes da parada para a Copa do Mundo.

16ª rodada (16 e 17/05):

Atlético-MG x Mirassol

Internacional x Vasco

Palmeiras x Cruzeiro

Santos x Coritiba

Botafogo x Corinthians

Bahia x Grêmio

Bragantino x Vitória