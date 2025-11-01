Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Em alta: Jean Lucas e Luciano Juba aparecem na pré-lista de Ancelotti

Meia e lateral-esquerdo ganham destaque após sequência de grandes atuações pelo Tricolor

Luan Julião

Por Luan Julião

01/11/2025 - 14:32 h
Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova
Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova -

Os bons desempenhos de Jean Lucas e Luciano Juba com a camisa do Bahia podem render aos dois mais do que elogios da torcida tricolor. O meio-campista e o lateral-esquerdo estão na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira, contra Senegal e Tunísia. A relação oficial será divulgada nesta segunda-feira, 3, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Para Jean Lucas, a convocação significaria a chance de repetir a experiência de agosto, quando foi chamado por Ancelotti para os duelos das Eliminatórias da Copa de 2026, diante de Chile e Bolívia. Na ocasião, o meia entrou em campo no segundo tempo da partida final. Já Juba pode ter o primeiro contato com a equipe principal do Brasil.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Caos no Rio: ônibus do Botafogo quase é atingido em troca de tiros
Goleiro do Vitória abre o coração sobre o "ídolo" Lucas Arcanjo
Diretor do Bahia, 'Cadu' Santoro recebe oferta de clube do Grupo City

As boas atuações na Série A justificam o interesse da comissão técnica. O Bahia ocupa a quinta posição na tabela e conta com Jean Lucas como um dos pilares do meio-campo: aos 27 anos, ele soma sete gols e três assistências nesta temporada. Juba, de 26, tem trajetória semelhante. Revelado como atacante no Sport, chegou ao Bahia em 2023 e se consolidou na lateral esquerda, área em que mais rende. Em 2025, já participou de sete gols — desempenho que o coloca atrás apenas de Ademir (10) e Erick Pulga (8) no ranking de assistências do clube.

Antes do anúncio da lista final, os dois ainda terão uma vitrine importante. O Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, e o desempenho pode ser decisivo para definir se os tricolores vão, de fato, vestir a amarelinha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ancelotti Bahia brasil Futebol Jean Lucas juba seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x