Em alta: Jean Lucas e Luciano Juba aparecem na pré-lista de Ancelotti

Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Os bons desempenhos de Jean Lucas e Luciano Juba com a camisa do Bahia podem render aos dois mais do que elogios da torcida tricolor. O meio-campista e o lateral-esquerdo estão na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira, contra Senegal e Tunísia. A relação oficial será divulgada nesta segunda-feira, 3, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Para Jean Lucas, a convocação significaria a chance de repetir a experiência de agosto, quando foi chamado por Ancelotti para os duelos das Eliminatórias da Copa de 2026, diante de Chile e Bolívia. Na ocasião, o meia entrou em campo no segundo tempo da partida final. Já Juba pode ter o primeiro contato com a equipe principal do Brasil.

As boas atuações na Série A justificam o interesse da comissão técnica. O Bahia ocupa a quinta posição na tabela e conta com Jean Lucas como um dos pilares do meio-campo: aos 27 anos, ele soma sete gols e três assistências nesta temporada. Juba, de 26, tem trajetória semelhante. Revelado como atacante no Sport, chegou ao Bahia em 2023 e se consolidou na lateral esquerda, área em que mais rende. Em 2025, já participou de sete gols — desempenho que o coloca atrás apenas de Ademir (10) e Erick Pulga (8) no ranking de assistências do clube.

Antes do anúncio da lista final, os dois ainda terão uma vitrine importante. O Bahia enfrenta o Bragantino neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, e o desempenho pode ser decisivo para definir se os tricolores vão, de fato, vestir a amarelinha.