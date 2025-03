FBF anuncia novidades para a disputa do Baianão Sub-20 2025

Reunião arbitral do Campeonato Baiano Sub-20 na sede da FBF - Foto: Divulgação / FBF

Após a reunião do conselho arbitral realizada na tarde desta sexta-feira, 22, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) promoveu as primeiras definições do Campeonato Baiano Sub-20 de 2025. Nesta edição, o calendário será estendido e o número de clubes será maior em relação às últimas temporadas.

Serão 22 equipes divididas em três grupos. Diferente dos últimos anos, a competição terá duração de seis meses, alinhado com o calendário nacional do futebol de base brasileiro.

Os clubes participantes serão Atlético de Alagoinhas, Botafogo, Jequié, Leônico, Atlântico, Ypiranga, Fluminense, Conquista, Bahia, Estrela de Março, Jacuipense, ECPP Vitória da Conquista, Vitória, SSA FC, Feirense, Galícia, Grapiúna, Barcelona, Jacobina, Porto, Juazeirense e Teixeira de Freitas.

A primeira fase do Campeonato Baiano Sub-20 começa no dia 29 de março e terá partidas de ida e volta dentro dos seus grupos, tendo 12 jogos no total.

As cinco melhores equipes de cada chave e o melhor sexto colocado garantem classificação às oitavas de final. As eliminatórias terão jogos de ida e volta, igual a grande final.

Baianão Sub-20 dará vagas a competições regionais e nacionais

Vale salientar que o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado, vagas na Copa do Brasil Sub-20 de 2026. O campeão e o vice-campeão ainda terão vagas na Copa do Nordeste Sub-20 2026.

Para a Copa São Paulo, serão distribuídas no Baianão Sub-20 todas as vagas destinadas pela Federação Paulista de Futebol, além de Bahia e Vitória, que têm vagas garantidas através de convite da própria FPF. Para as vagas oferecidas a mais, será observado o critério de ordem de classificação.

Confira os grupos do Campeonato Baiano Sub-20 de 2025:

- Grupo 1: Atlético, Bahia, Botafogo, Galícia, Jacuipense, Juazeirense e SSA FC.

- Grupo 2: Atlântico, Estrela de Março, Feirense, Fluminense, Jacobina, Leônico, Ypiranga e Vitória.

- Grupo 3: Barcelona, Conquista, Grapiúna, Jequié, Porto, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.