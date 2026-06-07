Florentino Pérez é reeleito presidente do Real Madrid

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O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, foi reeleito para o cargo, no pleito que aconteceu neste domingo, 7. Esse será o seu quinto mandato seguido à frente do clube espanhol, uma das maiores instituições esportivas do mundo.

Essa foi a primeira eleição para o comando do Real Madrid desde 2006. Pérez venceu o empresário Enrique Riquelme, de 37 anos, com 67%. O dirigente se manifestou logo após a confirmação do resultado pleito, que foi convocado por ele.

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"É um dia muito feliz para mim e para o madridismo", destacou Florentino Pérez ao comentar a vitória.

Velho conhecido e pacote de reforços

Florentino Pérez prometeu, durante sua campanha à reeleição, um pacote de reforços para a próxima temporada, uma resposta ao desempenho do clube no último ano.

A primeira solução é uma fórmula antiga: José Mourinho, treinador português e velho conhecido dos 'Merengues', será o próximo técnico da equipe, segundo o dirigente espanhol.

Dentro de campo, a ideia é trazer jogadores jovens e com status de estrelas. Entre as promessas, estão Konaté, zagueiro francês que deixou o Liverpool recentemente, Dumfries, lateral holandês da Inter de Milão, e Olise, craque francês e candidato a grande nome da Copa do Mundo que começa esta semana.