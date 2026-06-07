Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

FUTEBOL

Florentino Pérez é reeleito presidente do Real Madrid

Dirigente ganha com larga vantagem contra adversário

Cássio Moreira
Por
Florentino Pérez, presidente reeleito do Real Madrid
Florentino Pérez, presidente reeleito do Real Madrid - Foto: Reprodução

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, foi reeleito para o cargo, no pleito que aconteceu neste domingo, 7. Esse será o seu quinto mandato seguido à frente do clube espanhol, uma das maiores instituições esportivas do mundo.

Essa foi a primeira eleição para o comando do Real Madrid desde 2006. Pérez venceu o empresário Enrique Riquelme, de 37 anos, com 67%. O dirigente se manifestou logo após a confirmação do resultado pleito, que foi convocado por ele.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BRASIL DE OLHO

Adversário do Brasil na Copa, Marrocos empata com a Noruega
Adversário do Brasil na Copa, Marrocos empata com a Noruega imagem

COPA DO MUNDO

Médico atualiza estado de saúde de Eriksen após desmaio em campo; veja
Médico atualiza estado de saúde de Eriksen após desmaio em campo; veja imagem

DE SAÍDA!

Bahia encaminha saída de Gabriel Xavier para clube do Grupo City
Bahia encaminha saída de Gabriel Xavier para clube do Grupo City imagem

"É um dia muito feliz para mim e para o madridismo", destacou Florentino Pérez ao comentar a vitória.

Velho conhecido e pacote de reforços

Florentino Pérez prometeu, durante sua campanha à reeleição, um pacote de reforços para a próxima temporada, uma resposta ao desempenho do clube no último ano.

A primeira solução é uma fórmula antiga: José Mourinho, treinador português e velho conhecido dos 'Merengues', será o próximo técnico da equipe, segundo o dirigente espanhol.

Dentro de campo, a ideia é trazer jogadores jovens e com status de estrelas. Entre as promessas, estão Konaté, zagueiro francês que deixou o Liverpool recentemente, Dumfries, lateral holandês da Inter de Milão, e Olise, craque francês e candidato a grande nome da Copa do Mundo que começa esta semana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

real madrid

Relacionadas

Mais lidas