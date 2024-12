Gabigol não joga mais pelo Flamengo em 2024? Entenda o caso

Gabigol comemora o pentacampeonato da Copa do Brasil diante do Atlético-MG - Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

Após toda polêmica após a final da Copa do Brasil, Gabigol continuará afastado do elenco do Flamengo. De acordo com o portal GE, o camisa 99 não estará entre os relacionados para o jogo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. Contudo, o caso pode ter uma reviravolta.

Leia mais:

>> Biel integra parte do penúltimo treino do Bahia de olho no Palmeiras

>> Confira a logística do Vitória para os próximos jogos fora de casa

>> Esquema especial de transporte será organizado para Brasil x Uruguai

A cúpula diretiva do rubro-negro carioca optou por manter a sanção ao jogador, por atos de indisciplina no intervalo do jogo contra o Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil. Vale salientar que Gabigol segue treinando normalmente no CT do Ninho do Urubu e deve estar a disposição do confronto diante do Fortaleza.

O afastamento do jogador pelo Flamengo ocorreu dois dias após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. Em entrevista no campo de jogo da na Arena MRV, em Belo Horizonte, Gabigol confirmou sua saída do clube e teceu críticas ao técnico Tite, sem mencioná-lo.

Depois da punição, Gabigol revelou que a decisão ocorreu de maneira unilateral e se colocou à disposição para voltar a atuar. Ele postou nas redes sociais uma foto abraçado com o técnico Filipe Luís e afirmou que não tem nenhum desentendimento.

Jornalista afirma que Gabigol não joga mais pelo Flamengo

De acordo com informações o jornalista Léo Dias, Gabigol não atuará mais pelo Flamengo em 2024. Com isso, o ídolo recente da história do rubro-negro carioca não terá uma despedida oficial com a torcida. O contrato do atacante é válido até o dia 31 de dezembro.

A assessoria de comunicação do clube não confirma a informação. A tendência é que ele atue pelo Cruzeiro em 2025.