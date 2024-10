Galvão Bueno tece críticas a atuação da Seleção contra o Peru

Galvão Bueno utiliza as redes sociais para comentar sobre a Seleção Brasileira - Foto: Reprodução / Instagram / @galvaobueno

Através de suas redes sociais, o locutor esportivo Galvão Bueno trouxe suas impressões sobre a goleada do Brasil por 4 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O comunicador não aliviou na crítica em relação ao desempenho da equipe em Brasília.

“O Brasil finalmente respira. Consegue uma goleada e faz 4 a 0. Mas fazer 4 a 0, significa que fez uma grande partida? Não. Até porque o primeiro tempo não foi bom. O segundo tempo foi bem melhor que o primeiro tempo”, disse inicialmente.

Galvão destacou que o resultado traz certa tranquilidade e que o time de Dorival Jr. apesar dos desfalques, buscou o gol e foi ofensivo contra os peruanos.

“Também não foi um segundo tempo dos sonhos, mas acho que o Dorival, com os problemas que tem, com os jogadores que se machucaram e acabaram ficando fora como Militão, Arana, Vini Jr. e Martinelli, ele buscou um time ofensivo. Ele sabia que precisava de uma vitória forte, uma vitória marcante para trazer tranquilidade para a cabeça dos mais novos. Para a Seleção crescer daqui para frente”, completou Galvão.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o time verde e amarelo ocupa a 4ª colocação na classificação das Eliminatórias, com 13 pontos, mesma pontuação do Uruguai, 3º colocado, mas que possui vantagem no saldo de gols.

Brasil e Uruguai se enfrentam na próxima Data Fifa, em Novembro, na Arena Fonta Nova, em Salvador, mas antes enfrentam Venezuela e Colômbia, respectivamente.