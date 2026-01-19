Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
ZEBRA?

Ibrachina: antigo carrasco do Vitória elimina o Palmeiras na Copinha

Equipe do interior de São Paulo é referência no futebol de base no Brasil

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/01/2026 - 23:04 h
Equipe do Ibrachina na Copa São Paulo de Futebol Júnior
Equipe do Ibrachina na Copa São Paulo de Futebol Júnior -

Após vencer as disputas de pênalti contra Vitória e Flamengo de Guarulhos, o Palmeiras foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior nas penalidades nesta segunda-feira, 19, depois de empatar por 2 a 2 com o Ibrachina no tempo regulamentar. A equipe da zona leste de São Paulo faz história ao chegar às semifinais da competição de forma inédita.

Antes de encarar o Palmeiras, o time já havia superado Atlético Mineiro, Santo André e Internacional. Contudo, a campanha do Ibrachina não é tão surpreendente quando se observa o projeto esportivo por trás da equipe.

Esta é somente a quinta participação da equipe na Copinha, que havia chegado no máximo às oitavas de final nos anos de 2023 e 2024, edição em que encarou o Vitória na fase de grupos e levou a melhor sobre o Leão da Barra no mata-mata.

História

Fundada em 2020 pelo Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina), o clube tem como proposta principal a integração entre esporte, educação e intercâmbio cultural, sendo o futebol a principal ferramenta de integração entre Brasil e China.

Ainda de acordo com o próprio clube, a missão é de "formar atletas de alto rendimento, oferecendo uma estrutura de treinamento moderna e um ambiente que valoriza tanto o desenvolvimento esportivo quanto educacional".

É neste sentido que o Ibrachina vem se destacando em diversos torneios de base ao redor do Brasil. O time não conta com uma equipe profissional — e por enquanto não tem isso em seu planejamento — mas tem se tornado referência para o futebol de base no país.

Com uma estrutura de ponta, o clube tem o objetivo de formar jogadores para vender ou emprestar para clubes profissionais.

Copa São Paulo esporte Futebol ibrachina Palmeiras

x