Ídolo do Santos revela visita a Robinho na prisão

Condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália, o ex-jogador Robinho, que cumpre pena no presídio de Limeira, em São Paulo, ainda conta com o apoio de alguns amigos dos tempos de futebol. Um deles admitiu que continua mantendo laços com o ex-atleta.

Parceiro de Robinho desde os tempos de Santos, o ex-meia Elano revelou ao GE que tentou visitar o amigo na unidade prisional, mas sem sucesso. Ele ainda afirmou que permanece próximo ao ex-jogador, apesar de condenar o crime cometido por ele.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, Robinho tem permissão para receber visitas apenas dos seus familiares.

"Eu tenho 21 anos de carreira, desses 10 ou 11 anos com o Robinho. Eu não posso compactuar e aceitar a situação. Eu acho que é triste para ele, para a família, principalmente eu tendo três filhas em casa. Mas o meu amor por ele, a família dele, o Juninho, o Gianluca, a filha (Giulia), a Vivian (esposa). Eu falo com a Vivian. O Gianluca está na base do Santos também. Então, eu tentei, fui no presídio em Limeira, confesso para você que fui para tentar vê-lo, não consegui. Deixei o meu recado", desabafou Elano.

Parceria

Robinho e Elano foram parceiros de Santos, revelados no início dos anos 2000, no grupo que ficou conhecido como 'meninos da Vila'. A dupla também atuou junta no Manchester City, da Inglaterra.

Pela Seleção Brasileira, os dois foram campeões da Copa das Confederações de 2009, e fizeram parte do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.