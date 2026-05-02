FUTEBOL
Ídolo do Santos revela visita a Robinho na prisão
Ex-jogador está preso após ser condenado por estupro
Condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália, o ex-jogador Robinho, que cumpre pena no presídio de Limeira, em São Paulo, ainda conta com o apoio de alguns amigos dos tempos de futebol. Um deles admitiu que continua mantendo laços com o ex-atleta.
Parceiro de Robinho desde os tempos de Santos, o ex-meia Elano revelou ao GE que tentou visitar o amigo na unidade prisional, mas sem sucesso. Ele ainda afirmou que permanece próximo ao ex-jogador, apesar de condenar o crime cometido por ele.
Atualmente, Robinho tem permissão para receber visitas apenas dos seus familiares.
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"Eu tenho 21 anos de carreira, desses 10 ou 11 anos com o Robinho. Eu não posso compactuar e aceitar a situação. Eu acho que é triste para ele, para a família, principalmente eu tendo três filhas em casa. Mas o meu amor por ele, a família dele, o Juninho, o Gianluca, a filha (Giulia), a Vivian (esposa). Eu falo com a Vivian. O Gianluca está na base do Santos também. Então, eu tentei, fui no presídio em Limeira, confesso para você que fui para tentar vê-lo, não consegui. Deixei o meu recado", desabafou Elano.
Parceria
Robinho e Elano foram parceiros de Santos, revelados no início dos anos 2000, no grupo que ficou conhecido como 'meninos da Vila'. A dupla também atuou junta no Manchester City, da Inglaterra.
Pela Seleção Brasileira, os dois foram campeões da Copa das Confederações de 2009, e fizeram parte do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.
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