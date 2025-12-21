Menu
COPA DO BRASIL

Memphis Depay busca décimo título na carreira em final no Maracanã

Astro busca evitar "exceção" de passar em branco no Brasil e tenta levar Corinthians ao tetracampeonato no Maracanã

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/12/2025 - 17:03 h
Memphis Depay em campo
Memphis Depay em campo -

Principal estrela do Corinthians, o holandês Memphis Depay busca a marca de seu décimo título na carreira: a Copa do Brasil, neste domingo, 21.

O atacante ostenta um retrospecto impressionante: não levantou taças em apenas dois clubes por onde passou, no Lyon, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha.

Após o empate por 0 a 0 na Neo Química Arena, Corinthians e Vasco disputam o título da Copa do Brasil no Maracanã. Para o artilheiro holandês, este jogo vale mais que a taça; é a oportunidade de consolidar o Timão na lista de passagens vitoriosas de sua trajetória.

Memphis Depay em campo pelo estadual
Memphis Depay em campo pelo estadual | Foto: Divulgação/Meu Timão

Histórico vitorioso

Revelado pelo PSV Eindhoven, o jogador conquistou títulos nacionais pela maioria dos clubes que defendeu, alcançando feitos de elite na Holanda, na Inglaterra e na Espanha. Até o momento, Memphis soma nove conquistas oficiais por clubes europeus.

Títulos Nacionais de Memphis Depay:

PSV Eindhoven:

  • Campeonato Holandês (2014/15);
  • Copa da Holanda (2011/12);
  • Supercopa da Holanda (2012).

Manchester United:

  • Copa da Inglaterra (2015/16);
  • Copa da Liga Inglesa (2016/17).

Barcelona:

  • Supercopa da Espanha (2022/23);
  • LaLiga (2022/23).
Memphis Depay batendo escanteio
Memphis Depay batendo escanteio | Foto: Divulgação/ Meu Timão

Decisão no Maracanã

Corinthians e Vasco se enfrentam às 18h, com o cenário totalmente aberto. Quem vencer no Maracanã levanta a taça; em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis.

O Timão busca o tetracampeonato (venceu em 1995, 2002 e 2009), enquanto o Vasco luta pelo bicampeonato, tendo conquistado seu último título da competição em 2011. A partida terá transmissão ao vivo pela GE TV.

Tags:

copa do brasil corinthians maracanã Memphis Depay títulos de futebol vasco

