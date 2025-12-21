COPA DO BRASIL
Memphis Depay busca décimo título na carreira em final no Maracanã
Astro busca evitar "exceção" de passar em branco no Brasil e tenta levar Corinthians ao tetracampeonato no Maracanã
Por Valdomiro Neto
Principal estrela do Corinthians, o holandês Memphis Depay busca a marca de seu décimo título na carreira: a Copa do Brasil, neste domingo, 21.
O atacante ostenta um retrospecto impressionante: não levantou taças em apenas dois clubes por onde passou, no Lyon, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha.
Após o empate por 0 a 0 na Neo Química Arena, Corinthians e Vasco disputam o título da Copa do Brasil no Maracanã. Para o artilheiro holandês, este jogo vale mais que a taça; é a oportunidade de consolidar o Timão na lista de passagens vitoriosas de sua trajetória.
Histórico vitorioso
Revelado pelo PSV Eindhoven, o jogador conquistou títulos nacionais pela maioria dos clubes que defendeu, alcançando feitos de elite na Holanda, na Inglaterra e na Espanha. Até o momento, Memphis soma nove conquistas oficiais por clubes europeus.
Títulos Nacionais de Memphis Depay:
PSV Eindhoven:
- Campeonato Holandês (2014/15);
- Copa da Holanda (2011/12);
- Supercopa da Holanda (2012).
Manchester United:
- Copa da Inglaterra (2015/16);
- Copa da Liga Inglesa (2016/17).
Barcelona:
- Supercopa da Espanha (2022/23);
- LaLiga (2022/23).
Decisão no Maracanã
Corinthians e Vasco se enfrentam às 18h, com o cenário totalmente aberto. Quem vencer no Maracanã levanta a taça; em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis.
O Timão busca o tetracampeonato (venceu em 1995, 2002 e 2009), enquanto o Vasco luta pelo bicampeonato, tendo conquistado seu último título da competição em 2011. A partida terá transmissão ao vivo pela GE TV.
