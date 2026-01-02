Neymar fica de fora da reapresentação do Santos para a temporada 2026

Jogadores do Santos treinam na reapresentação para a temporada 2026 - Foto: Raul Baretta | Santos FC

Os jogadores e a comissão técnica do Santos se reapresentaram, nesta sexta-feira, 2, para a temporada de 2026. Neymar, por sua vez, não esteve presente no Centro de Treinamento Rei Pelé pois se recupera de uma cirurgia no joelho feita no fim de dezembro.

O craque da equipe jogou lesionado na reta final do Campeonato Brasileiro em 2025 e, mesmo assim, conseguiu ser fundamental para a permanência do Santos na primeira divisão, marcando cinco gols e contribuindo com uma assistência nos últimos quatro jogos que disputou.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A equipe comandada pelo argentino Juan Vojvoda conseguiu uma sequência de quatro vitórias e dois empates nas rodadas finais do torneio, e ainda conseguiu se classificar para a Copa Sul-Americana deste ano.

Reapresentação do elenco

Nesta sexta-feira, 2, os jogadores tiveram o primeiro contato com o gramado em 2026, o que foi previsto pelo coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib. Após reunião de Zogaib com a comissão técnica, havia sido decidido que os jogadores treinariam já no primeiro dia da pré-temporada

As avaliações físicas dos atletas (fisioterapia, fisiologia, médicas e nutricionais) serão feitas ao longo dos dias. Comandado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda, os jogadores farão alguns exames pela manhã deste sábado, 3, e trabalharão no gramado no período vespertino.

A estreia do time na temporada é no dia 10 de janeiro, no Campeonato Paulista. O clube enfrenta o Novorizontino, na Vila Belmiro, às 16h.