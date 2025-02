Neymar rescinde com o Al-Hilal e se aproxima de retorno ao Santos

Neymar não teve sucesso n Al-Hilal e deve acertar volta ao Santos após 12 anos - Foto: Divulgação - Al-Hilal

O Al-Hilal anunciou de maneira oficial nesta segunda-feira, 27, a rescisão de contrato com o atacante Neymar de forma amigável. Com isso, o astro brasileiro se aproxima do retorno ao Santos após 12 anos. Ele tem negociações avançadas com o alvinegro praiano.

O vínculo de Neymar com o Al-Hilal era válido até o mês de junho e as partes conversavam para realizar a rescisão de forma antecipada. Devido a passagem marcada por lesões em sequência, o craque não teve o nome inscrito na Liga Saudita.

Neymar disputou apenas sete partidas com a camisa do Al Hilal, com um gol marcado e duas assistências. Ele chegou clube em agosto de 2023, envolvido em uma negociação milionária com o PSG, com valores na casa de 90 milhões de euros, o equivalente a R$ 485 milhões na cotação da época.