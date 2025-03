Presidente da Fifa se pronuncia sobre caso de racismo contra Luighi

President of FIFA Gianni Infantino speaks next to the trophy during the 2025 FIFA Club World Cup Draw ceremony in Miami on December 5, 2024. (Photo by Giorgio VIERA / AFP) - Foto: GIORGIO VIERA / AFP

O caso de racismo envolvendo o jogador Luighi, do Palmeiras, durante a vitória do time paulista sobre o Cerro Porteño, na última partida da Libertadores Sub-20, gerou uma reação do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em uma publicação nas redes sociais, Infantino expressou sua indignação diante do episódio, no qual o jovem atacante foi alvo de insultos racistas de torcedores adversários, e reafirmou o compromisso da entidade no combate à discriminação no futebol.

Na nota, Infantino se solidarizou com o atleta e destacou a importância de medidas rigorosas para erradicar o racismo. “Estou profundamente indignado com o abuso racista sofrido pelo jogador Luighi. É de partir o coração ver um jovem ser levado às lágrimas por um comportamento tão vergonhoso. O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e união, e tudo começa com os jovens e a base", declarou o presidente da Fifa.

Ele também reiterou que o compromisso da Fifa vai além das palavras e que a entidade continua a implementar medidas rigorosas, reforçar sanções e expandir programas educacionais para combater o racismo. "Luighi, nós o apoiamos e temos o compromisso de lutar por um futebol em que todos sejam tratados com o respeito que merecem", concluiu.

O incidente aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo da vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, pela competição continental. Durante a partida, Luighi e o companheiro de equipe Figueiredo foram alvo de ofensas racistas por parte de torcedores adversários. Após ser substituído, Figueiredo foi chamado de macaco por um torcedor, enquanto Luighi, também substituído, foi alvo da mesma ofensa.

Luighi, visivelmente abalado, alertou a arbitragem sobre o ocorrido, mas o árbitro da partida, Augusto Menendez, ignorou o pedido e seguiu com o jogo normalmente.

Após o jogo, Luighi usou as redes sociais para desabafar sobre o episódio. Em um post no Instagram, o atacante do Palmeiras fez um comparativo doloroso com a história do racismo no Brasil e no mundo. "Dói na alma. E é a mesma dor que todos os pretos sentiram ao longo da história, porque as coisas evoluem, mas nunca são 100% resolvidas. O episódio de hoje deixa cicatrizes e precisa ser encarado como é de fato: crime. Até quando? É a pergunta que espero não ser necessária ser feita em algum momento. Por enquanto, seguimos lutando”, escreveu.

O pronunciamento de Luighi reflete o peso emocional do episódio, que agora se soma ao histórico de manifestações contra o racismo no esporte, especialmente no futebol. A pressão pela implementação de medidas mais rigorosas contra atos de discriminação continua a crescer, à medida que casos como o de Luighi se tornam mais frequentes.