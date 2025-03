Paracanoístas baianos disputam Copa Brasil em Curitiba

Paracanoístas baianos viajam para torneio nacional com apoio da Sudesb neste final de semana - Foto: Divulgação

A paracanoagem baiana começa com força a temporada 2025, com três representantes da Bahia disputando a I Etapa da Copa Brasil de Paracanoagem, que acontece neste sábado, 8, e domingo, 9, no Parque Náutico do Iguaçu, em Curitiba, Paraná. A competição, que define pontos para o ranking nacional da modalidade, marca a estreia do ano e promete ser um evento decisivo para os atletas.

Os competidores baianos Marta Ferreira, Jhonata Costa e José Pedro Lobo, com idades entre 14 e 52 anos, irão buscar bons resultados para consolidar seus nomes no cenário nacional. A equipe, acompanhada pela treinadora Ingrid Fahning, viajou para o evento com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Marta Ferreira, que já é bi-campeã mundial na categoria KL2 200m feminino, entra na água às 10h deste sábado em busca de mais um título para o seu currículo vitorioso. Sua experiência será crucial para sua performance, considerando que a atleta baiana é uma das principais figuras da paracanoagem no Brasil.

Os jovens Jhonata Costa e José Pedro Lobo, ambos integrantes do Projeto Remando em Águas Baianas, disputarão as provas de KL3 200m masculino e VL3 200m masculino, respectivamente. José Pedro será o primeiro a competir, com a prova marcada para às 9h12, nas eliminatórias, e a final programada para às 10h36. Logo depois, Jhonata participará da final direta da KL3 200m, às 12h12. Ambos os atletas têm uma trajetória que começou no projeto da Federação Baiana de Canoagem (Febac), que há mais de dez anos, em parceria com a Sudesb, leva o esporte a diferentes núcleos da Bahia. Atualmente, o projeto atende cerca de 510 alunos em sete cidades baianas.

A baiana Luciana Costa, vice-presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e ex-presidente da Febac, ressaltou a importância do evento para o futuro dos atletas e para o desenvolvimento da modalidade. "A Copa Brasil é uma etapa fundamental para a seleção dos melhores atletas que irão representar o Brasil em competições internacionais. A Bahia tem contribuído imensamente para a paracanoagem no país, e é de lá que vem a bicampeã mundial Marta Ferreira. A Sudesb tem sido uma grande parceira, oferecendo apoio essencial para o crescimento da modalidade", afirmou Luciana.

Além de Marta, Jhonata e José Pedro, o baiano Gabriel Porto, membro da seleção brasileira, também será um dos destaques da competição e figura como um dos favoritos ao título.

A Copa Brasil de Paracanoagem é organizada pela CBCa, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e tem um papel fundamental na qualificação dos atletas para o Campeonato Mundial de Paracanoagem 2025, que ocorrerá em agosto, na cidade de Milão, Itália.