Raphinha ressalta importância de cuidar da mente: "O futebol te destrói"

Vivendo grande fase no Barcelona, que atualmente lidera o Campeonato Espanhol, o brasileiro Raphinha já colaborou com três gols e duas assistências em quatro jogos na temporada. Entretanto, para chegar no atual momento, a adaptação não foi nada fácil, chegando a pensar sair do clube, como revelou o jogador.

Em entrevista à rádio RAC1, da Catalunha, Raphinha comentou sobre os desafios na adaptação no novo clube, quando chegou em 2022, e exaltou a melhora após a Copa do Mundo, podendo tranquilizar-se.

"Sim, pensei nisso, os primeiros meses foram complicados para mim e minha família. Depois da Copa do Mundo eu melhorei e pude acabar bem a temporada. Fiquei mais tranquilo, mas o início foi bastante difícil. Me custou muito a adaptação ao clube", disse o brasileiro.

O camisa 11 chegou do Leeds United, da Inglaterra, por um valor de 55 milhões de euros e com altas expectativas. Apesar do começo difícil, Raphinha se tornou um nome fixo entre os titulares do Barcelona, com bons números nas duas primeiras temporadas. Em 2022/23, foi campeão da La Liga, anotando 10 gols e 12 assistências, na campanha seguinte colaborou com 10 gols e 11 passes.

O brasileiro explicou a importância de ter um acompanhamento de um psicólogo dentro da profissão e afirmou que é fácil entrar em depressão e desistir de tudo se não cuidar de si mesmo.

"Faço trabalho psicológico porque vi o quanto é importante. Todo mundo deveria fazer porque ajuda muito. Se você não cuida de si mesmo, o futebol te destrói. É muito fácil entrar em depressão e desistir de tudo", concluiu.