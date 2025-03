Real Madrid elimina Atlético nos pênaltis e avança na Champions

Confira os resultados da Champions desta quarta-feira, 12 - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

A Liga dos Campeões definiu mais quatro classificados para as quartas de final nesta quarta-feira, 12, com destaque para o Real Madrid, que superou o Atlético de Madrid nos pênaltis e segue vivo na competição. Além dos Merengues, Arsenal, Borussia Dortmund e Aston Villa também garantiram suas vagas na próxima fase.

Real Madrid sobrevive a duelo tenso contra o Atlético

Em um clássico eletrizante no estádio Metropolitano, o Real Madrid sofreu, mas conseguiu avançar. Derrotado por 1 a 0 no tempo normal e na prorrogação, o time de Carlo Ancelotti venceu o Atlético de Madrid nos pênaltis por 4 a 2. O único gol da partida foi marcado pelo inglês Conor Gallagher, logo aos 28 segundos de jogo, pegando Thibaut Courtois de surpresa.

O Real teve a chance de evitar os pênaltis, mas Vinícius Júnior desperdiçou uma cobrança aos 68 minutos. Na decisão por penalidades, o Atlético perdeu duas cobranças cruciais: Julián Álvarez escorregou e tocou na bola duas vezes, invalidando seu gol, enquanto Marcos Llorente acertou o travessão. Com isso, os Merengues garantiram a classificação e enfrentarão o Arsenal nas quartas.

Arsenal avança com tranquilidade

O Arsenal também confirmou sua vaga ao empatar em 2 a 2 com o PSV Eindhoven, em Londres. A goleada por 7 a 1 no jogo de ida permitiu ao técnico Mikel Arteta poupar alguns titulares. Zinchenko abriu o placar para os ingleses, enquanto Ivan Perisic empatou para os holandeses. Declan Rice recolocou o Arsenal à frente, mas Couhaib Driouech fechou o placar em 2 a 2. O resultado garantiu os Gunners nas quartas, onde enfrentarão o Real Madrid.

Dortmund vira sobre o Lille e encara o Barcelona

Após um empate por 1 a 1 na ida, o Borussia Dortmund conquistou a classificação ao vencer o Lille por 2 a 1, na França. Os alemães saíram atrás com um gol de Jonathan David logo aos cinco minutos, mas reagiram no segundo tempo com Emre Can, de pênalti, e Maximilian Beier, selando a virada. O Lille pressionou no final, mas não conseguiu levar a decisão para a prorrogação. Agora, o Dortmund enfrentará o Barcelona nas quartas de final.

Aston Villa confirma favoritismo e avança

O Aston Villa garantiu sua classificação ao derrotar o Brugge por 3 a 0 no Villa Park. Após vencer na Bélgica por 3 a 1, a equipe inglesa controlou o jogo em casa e ampliou sua vantagem com dois gols de Marco Asensio e um de Ian Maatsen. Nas quartas de final, o Villa enfrentará o Paris Saint-Germain, reeditando o confronto de Unai Emery com seu ex-clube.

Próximos confrontos das quartas de final

Com os classificados definidos, os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões ficaram assim:

Real Madrid x Arsenal

Barcelona x Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain x Aston Villa

Inter de Milão x Bayern de Munique