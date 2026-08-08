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FUTEBOL

Real Madrid lamenta morte do pai de Messi

Jorge Messi morreu nesta sexta, 7, aos 68 anos

Cássio Moreira
Por
Messi ao lado do seu pai, Jorge Messi
Messi ao lado do seu pai, Jorge Messi - Foto: Reprodução

Principal rival do Barcelona, clube que consagrou Lionel Messi, o Real Madrid lamentou, em nota divulgada à imprensa, a morte de Jorge Messi, pai do atleta argentino.

Jorge, que morreu nesta sexta-feira, 7, aos 68 anos, após enfrentar problemas de saúde, também era empresário do jogador. Na nota, o Real presta solidariedade a todos os familiares do argentino.

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"Nosso clube deseja expressar suas condolências a Leo, sua família e todos os seus entes queridos. Que ele descanse em paz", diz trecho do comunicado emitido pelos 'Merengues'.

Relação de Messi com o pai

Lionel Messi tinha no pai uma das pessoas mais próximas em sua vida. Como empresário, Jorge acompanhou o ídolo do Barcelona desde os primeiros passos no mundo do futebol.

Em entrevista recente, Jorge chegou a confessar que cogitou voltar com toda a família, incluindo Messi, para a Argentina, após problemas nos documentos do filho que lhe impediram de entrar em campo.

Messi, no entanto, pediu para que os familiares permanecessem em solo espanhol na época.

"Em casa queríamos voltar. Mas eu perguntei para ele, e o Lionel pediu para continuar na Espanha", pontuou o pai do jogador campeão do mundo com a seleção argentina.

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