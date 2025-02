Sistema de reconhecimento facial será utilizado no Ba-Vi 500

Câmeras de reconhecimento facial estará em ação no Ba-Vi 500 na Arena Fonte Nova - Foto: Alberto Maraux

O esquema de segurança para o Ba-Vi 500 já está definido pela Polícia Militar (PM-BA). A bola rola às 16h, mas a operação será iniciada a partir das 11h deste sábado, 1, dia do clássico na Arena Fonte Nova.

A tecnologia será uma das armas da forças de segurança, já que o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) será empregado tanto para monitorar as aglomerações e quanto na captura de foragidos da Justiça.

O tenente-coronel Francisco Menezes, comandante do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (BEPE), ressaltou a importância do uso do advento como reforço na segurança.

“O estádio e o entorno serão monitorados por inteiro. O trabalho integrado com a Polícia Civil será fundamental. As ações de inteligência nortearão as equipes no terreno”, disse.

Segurança reforçada nos arredores da Arena Fonte Nova

A PM-BA vai mobilizar um efetivo de 603 policiais provenientes da 2CIPM/BTS, do Batalhão Especializado em Eventos, Polícia Montada, Esquadrão de Motociclistas Águia e da Academia de Polícia Militar.

Com efetivo reforçado, a Polícia Civil terá equipe dedicada na atuação preventiva para eventuais ocorrências. Além disso, profissionais de uma empresa de segurança privada irão intensificar as ações e terá com 441 agentes.