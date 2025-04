Sport atualiza situação de Igor Cariús após forte impacto no Morumbis

Igor Cariús deixou o gramado de ambulância neste sábado, 29 - Foto: Divulgação | Sport

O Sport quebrou o silêncio, neste domingo, 30, sobre a recuperação do lateral-esquerdo Igor Cariús, que ficou desacordado após sofrer um forte impacto na partida contra o São Paulo, neste sábado, 29, pela estreia da Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo a nota divulgada, os exames realizados não apontaram anormalidades e o jogador está bem. No entanto, seguindo o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ele permanecerá afastado das atividades pelos próximos cinco dias.

"Acompanhado pelo diretor médico do Clube, André Gomes, o lateral-esquerdo Igor Cariús passou por exames protocolares de imagem, que não detectaram nenhuma anormalidade. O jogador está bem e se recupera do choque sofrido durante o empate entre São Paulo e Sport, válido pela estreia na Série A do Brasileirão. Seguindo o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Igor Cariús ficará afastado dos gramados pelos próximos cinco dias", diz o comunicado.

Igor Cariús recebeu uma bolada na região frontal da cabeça e chegou a perder a consciência no momento do impacto. O incidente causou preocupação e levou à retirada do jogador de ambulância ainda durante a partida.