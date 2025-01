Torcedores que comemoraram gol de bisneto de Mussolini com saudação fascista são investigados

Romano Floriani Mussolini marcou seu primeiro gol como profissional - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) iniciou nesta segunda-feira, 23, um procedimento sobre torcedores do clube Juve Stabia (da 2ª divisão) que comemoraram no domingo um gol marcado por Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador Benito Mussolini, com saudações fascistas.

"O Ministério Público Federal (da FIGC) enviará um relatório sobre o incidente, acompanhado de documentos de vídeo, ao juiz esportivo da Liga Serie B para que se pronuncie", disse a FIGC à AFP.

No domingo, no jogo correspondente à 18ª rodada da segunda divisão italiana, entre Juve Stabia e Cesena, Romano Floriani Mussolini marcou o gol da vitória por 1a 0, aos 21 minutos, o seu primeiro como jogador profissional.

Nas imagens da comemoração divulgadas nas redes sociais, dezenas de torcedores do clube da cidade de Castellammare di Stabia, perto de Nápoles, são vistos fazendo o que parece ser uma saudação romana, ou saudação fascista, erguendo os braços em direção ao horizonte, enquanto o locutor do estádio pronuncia o sobrenome do autor do gol.

Floriani Mussolini comemorou seu primeiro gol profissional colocando o dedo indicador sobre os lábios, gesto frequentemente usado para silenciar os detratores.

O jovem lateral-direito de 21 anos foi revelado na Lazio, que o emprestou no último verão europeu à Juve Stabia. Desde sua chegada, o jogador, cuja camisa traz o sobrenome Mussolini antecedido pela letra 'F', disputou todos os jogos de seu time, que atualmente é o 4º colocado da Serie B.

Sua mãe, Alessandra, ex-deputada italiana e europeia, é neta de Benito Mussolini, fundador do fascismo que comandou a Itália de 1922 a 1943. Em entrevista à Gazzetta dello Sport no mês passado, o jogador manifestou o desejo de jogar na Serie A e de vestir a camisa da seleção italiana.