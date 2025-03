VÍDEO: Golaço se torna o mais visto da história do futebol feminino

Antonela Romoleroux aplica lençóis e faz golaço na Queen's League - Foto: Divulgação

Um golaço marcado pela jogadora equatoriana Antonela Romoleroux, de 21 anos, viralizou nas redes sociais no último fim de semana e se tornou o lance mais visto em qualquer modalidade do futebol feminino. O tento marcado pela atleta, que aplicou dois lençóis em uma adversária e finalizou no ângulo, ultrapassou a marca dos 78 milhões de visualizações.

O lance foi protagonizado na Queen's League, uma versão feminina da King's League, competição de futebol de 7 fundada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué. A equatoriana defende o PIO FC e balançou as redes de forma antológia em partida contra o Troncas FC.

Confira:

A imagem gerou comparações entre a jogada da atleta e o gol icônico do meia Everton Ribeiro contra o Flamengo, quando ele ainda estava no Cruzeiro, em 2013. Além disso, alguns usuários das redes sociais já estão chamando Antonela de "Antonaldinha".