Vinicius Júnior defende volta de Neymar ao Santos: "A casa dele"

Um dos destaques na goleada do Real Madrid por 5 a 1 contra o RB Salzburg pela Liga dos Campeões, o atacante Vinicius Júnior fez um comentário sobre a possível volta de Neymar ao Santos, clube que o revelou.

Para o melhor jogador do mundo, o retorno de Neymar ao futebol brasileiro seria algo que ele considera como positivo, já que o clube santista é a "casa dele".

"O Ney é nosso ídolo, esperamos que ele possa estar de volta o mais rápido possível. Para o futebol brasileiro é muito importante ter um jogador como o Neymar, ainda mais para o Santos, que é a casa dele, onde ele acabou com todos os jogos no Brasil. Sem dúvida ele é o jogador que melhor jogou no Brasil e ainda pôde fazer história fora. Torço para que ele possa tomar a decisão tranquila e que seja feliz para ele e toda a família dele", disse Vinicius Júnior em entrevista ao TNT Sports.

Neymar é jogador do Al-Hilal e tem contrato com o clube árabe até junho de 2025 e uma liberação entre as partes é discutida. O Santos monitora de perto a definição para concretizar o acordo.