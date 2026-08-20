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CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Leão chega embalado contra um Bahia pressionado pela sequência de cinco empates no Brasileirão

Téo Mazzoni
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Vitória chega confiante após vencer o Botafogo, enquanto Bahia tenta encerrar jejum de um mês sem triunfar na Série A
Vitória chega confiante após vencer o Botafogo, enquanto Bahia tenta encerrar jejum de um mês sem triunfar na Série A - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O último clássico BaVi de 2026 será disputado neste domingo, 23, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). O Esporte Clube Vitória recebe o maior rival, o Esporte Clube Bahia, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Vitória?

O Vitória vem de uma vitória contundente sobre o Botafogo na última rodada da Série A, resultado que afastou o Leão da zona de rebaixamento. Com o triunfo, a equipe chegou aos 29 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação, seis pontos à frente do Mirassol, primeira equipe dentro do Z-4.

Além disso, o Rubro-Negro ainda chega embalado pela classificação histórica diante do Athletico nas oitavas de final da Copa do Brasil e conta com o chamado “fator Barradão”. No Campeonato Brasileiro, o Vitória aparece como o terceiro melhor mandante da competição.

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Como chega o Bahia?

O Bahia, por outro lado, atravessa mais um momento de turbulência na temporada. Após o empate diante da Chapecoense no último domingo, 16, o Esquadrão chegou ao quinto empate consecutivo e completou um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Com a sequência de resultados, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni perdeu força na briga pelo G-4 da Série A. Atualmente, o Bahia ocupa a sexta posição, com 34 pontos, quatro a menos que o Fluminense, primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores de 2027.

Desfalques e dúvidas

Vitória

  • Desfalques: Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Nathan Mendes, Rúben Ismael e Baralhas.
  • Dúvida: Caíque Gonçalves.

Bahia

  • Desfalques: Léo Vieira, Ademir, Éverton Ribeiro e Kauê Furquim.

Onde assistir a Vitória x Bahia?

A partida entre Vitória e Bahia terá transmissão da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no sistema pay-per-view.

  • Globo
  • Premiere

Prováveis escalações

  • Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Zé Vitor, Martínez e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Sanabria (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem de Vitória x Bahia

  • Árbitro: Raphael Claus
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa
  • Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha
  • Quarto árbitro: Roger Goulart
  • VAR: Wagner Reway

Palpites para Vitória x Bahia

  • João Grassi: Vitória 3 x 1 Bahia.
  • Daniel Genonadio: Vitória 2 x 1 Bahia.
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