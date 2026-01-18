AINDA NÃO
Impedimento semiautomático não estará disponível no início da Série A
Uso da tecnologia foi adiado por problemas de logística
Por João Grassi
Tecnologia que estreia no futebol nacional, o impedimento semiautomático ainda não estará disponível no início do Campeonato Brasileiro. Conforme informações do colunista Lauro Jardim, do O Globo, existem dificuldades logísticas para comprar os equipamentos necessários e adaptar os estádios dos 20 clubes da Série A.
A empresa Genius Sports, a mesma que implementou a tecnologia na Premier League, não conseguirá instalar o semiautomático a tempo em todas os estádio. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria decidido começar a usá-lo quando estiver disponível para as dez partidas da rodada.
De acordo com o ge, não há previsão para o funcionamento da tecnologia. Ainda faltariam visitas técnicas em alguns estádios relacionados pelos clubes para implantação da tecnologia. O planejamento ainda prevê jogos-teste para a operação.
Além do Brasileirão Série A de 2026, o impedimento semiautomático também será disponibilizado na Copa do Brasil. A novidade no árbitro de vídeo (VAR) foi anunciada há cerca de dois meses pelo presidente da CBF, Samir Xaud.
