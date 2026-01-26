Jair Ventura compara jovem criticado do Vitória a craque do Real Madrid

O técnico do Vitória, Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico do Vitória, Jair Ventura, foi questionado na coletiva de imprensa após a derrota no clássico Ba-Vi por 1 a 0, neste domingo, 25, sobre a substituição que colocou em campo o atleta da base Pablo, conhecido como “Baianinho”, aos 79 minutos da partida.

O treinador explicou a escolha e destacou que a idade não é determinante para uma estreia, citando o caso de Rodrygo, hoje destaque do Real Madrid, a quem comandou no Santos, quando o atacante estreou com apenas 16 anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ele é o único atleta de meio-campo ofensivo à disposição, já que o Renzo machucou. A idade não importa; o Rodrigo foi titular comigo no Santos com 16 anos. O Pablo errou na expulsão (conta o Porto) talvez pela idade, mas tem sido um destaque nos treinos e jogos anteriores. Eu tenho o rótulo de lançar jovens e vejo futuro nesse menino, por isso a oportunidade", defendeu o trinador.

Expulsão em jogo contra o Porto

Essa não foi a primeira vez que Pablo jogou pela equipe principal do Vitória. No ano de 2026, Pablo foi titular da equipe durante os primeiros jogos do Campeonato Baiano, sendo o autor do primeiro gol do Vitória na temporada, diante da equipe do Porto. A partida também ficou marcada pela expulsão do atleta, após comemorar o seu gol subindo na grade do estádio.

O atleta acumula passagens pelo time no ano de 2024, onde jogou o Campeonato Brasileiro, e também passou pelo campeonato baiano.

Após a passagem pelo Vitória em 2024, o jogador foi emprestado para a equipe do Guarani, onde em permaneceu até o ano de 2025, ao todo pelo Bugre, o jogador acumula 15 partidas, com apenas 1 gol marcado, e nenhuma assistência distribuída.