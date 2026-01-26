Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Jair Ventura sobre retorno de Marinho: "Preciso focar nos jogadores com contrato"

Marinho esteve no Barradão para acompanhar o clássico Ba-Vi

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

26/01/2026 - 11:13 h
Jair Ventura na beira do campo pelo Vitória
Jair Ventura na beira do campo pelo Vitória -

O treinador do Vitória, Jair Ventura, foi questionado sobre a situação de negociações do clube com Marinho. O ex-jogador do Vitória estava nas arquibancadas do Barradão acompanhando o clássico Ba-Vi ,que acabou com o placar de 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, 25.

Respeito e identificação com a torcida

O comandante elogiou a identificação do atleta com o clube e a torcida, mas preferiu não falar sobre a situação, focando apenas nos jogadores que ele tem em seu plantel.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Tenho respeito total pela história do Marinho, que é um ídolo e teve uma passagem muito boa aqui. No entanto, não me sinto à vontade para falar de contratações ou atletas que não têm contrato conosco, para não gerar ciúmes no grupo atual. Respeito a história dele, mas preciso focar nos jogadores que têm contrato com o Vitória”

Negociação com o Vitória

O diretor de futebol do Vitória, Sérgio Papellin, revelou recentemente que mantém uma boa relação com o atleta, que fez parte do elenco do Fortaleza, onde Sérgio atuava, e esclareceu que quaisquer negociação irá participar de uma avaliação conjunta do departamento de futebol

“Tenho uma boa relação com Marinho. Ele me ligou desejando boa sorte aqui no Vitória, mas eu não decido sozinho. Tudo é democrático. Se ele for o perfil que o clube busca, a gente conversa, mas sempre junto com presidente e comissão técnica”, explicou Papellin.

Leia Também:

Jair Ventura compara jovem criticado do Vitória a craque do Real Madrid
Cerimônia da Copa Feminina gera incômodo por destaque ao masculino
Ceni garante mais minutos a Dell mesmo com possível reforço no ataque

Nostalgia em voltar ao Barradão

Marinho esteve presente no meio da torcida para presenciar o clássico Ba-Vi, em entrevista ao GE afirmou que a preocupação dele naquele momento era como torcedor, não como jogador, e relembrou o período que jogou no clube e falou sobre o sentimento de nostalgia que é voltar ao Barradão depois de tanto tempo, reforçando a sua torcida pelo Rubro-Negro baiano.

"Parece que foi ontem que eu fui embora. Sempre quis viver isso aqui no time que eu virei torcedor. Minha filha nasceu na Bahia. Eu aprendi a amar esse clube. É o lugar que meu abriu as portas. Sou gratidão a vida toda pelo Vitória, independente de onde eu jogue. Sou torcedor do Vitória", disse Marinho ao GE

"A minha preocupação hoje é como torcedor, de vibrar. A gente vai sair vencedor daqui hoje", disse Marinho ao ser questionado sobre o futuro.

Marinho está sem clube após o seu contrato encerrar com a equipe do Fortaleza, e segue fazendo aparições nas redes sociais “flertando” com a possibilidade de voltar a jogar pelo Vitória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barradão ba-vi ec vitória Jair Ventura Marinho mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura na beira do campo pelo Vitória
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Jair Ventura na beira do campo pelo Vitória
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Jair Ventura na beira do campo pelo Vitória
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Jair Ventura na beira do campo pelo Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x