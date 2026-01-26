Jair Ventura sobre retorno de Marinho: "Preciso focar nos jogadores com contrato"

Jair Ventura na beira do campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O treinador do Vitória, Jair Ventura, foi questionado sobre a situação de negociações do clube com Marinho. O ex-jogador do Vitória estava nas arquibancadas do Barradão acompanhando o clássico Ba-Vi ,que acabou com o placar de 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, 25.

Respeito e identificação com a torcida

O comandante elogiou a identificação do atleta com o clube e a torcida, mas preferiu não falar sobre a situação, focando apenas nos jogadores que ele tem em seu plantel.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Tenho respeito total pela história do Marinho, que é um ídolo e teve uma passagem muito boa aqui. No entanto, não me sinto à vontade para falar de contratações ou atletas que não têm contrato conosco, para não gerar ciúmes no grupo atual. Respeito a história dele, mas preciso focar nos jogadores que têm contrato com o Vitória”

Negociação com o Vitória

O diretor de futebol do Vitória, Sérgio Papellin, revelou recentemente que mantém uma boa relação com o atleta, que fez parte do elenco do Fortaleza, onde Sérgio atuava, e esclareceu que quaisquer negociação irá participar de uma avaliação conjunta do departamento de futebol

“Tenho uma boa relação com Marinho. Ele me ligou desejando boa sorte aqui no Vitória, mas eu não decido sozinho. Tudo é democrático. Se ele for o perfil que o clube busca, a gente conversa, mas sempre junto com presidente e comissão técnica”, explicou Papellin.

Nostalgia em voltar ao Barradão

Marinho esteve presente no meio da torcida para presenciar o clássico Ba-Vi, em entrevista ao GE afirmou que a preocupação dele naquele momento era como torcedor, não como jogador, e relembrou o período que jogou no clube e falou sobre o sentimento de nostalgia que é voltar ao Barradão depois de tanto tempo, reforçando a sua torcida pelo Rubro-Negro baiano.

"Parece que foi ontem que eu fui embora. Sempre quis viver isso aqui no time que eu virei torcedor. Minha filha nasceu na Bahia. Eu aprendi a amar esse clube. É o lugar que meu abriu as portas. Sou gratidão a vida toda pelo Vitória, independente de onde eu jogue. Sou torcedor do Vitória", disse Marinho ao GE

"A minha preocupação hoje é como torcedor, de vibrar. A gente vai sair vencedor daqui hoje", disse Marinho ao ser questionado sobre o futuro.

Marinho está sem clube após o seu contrato encerrar com a equipe do Fortaleza, e segue fazendo aparições nas redes sociais “flertando” com a possibilidade de voltar a jogar pelo Vitória.