João Fonseca adia estreia em 2026 e pode deixar top 30 da ATP

Tenista brasileiro João Fonseca vai precisar adiar estreia nas quadras em 2026 - Foto: Reprodução/Instagram @joaoffonseca

O tenista João Fonseca vai adiar sua estreia nas quadras em 2026. O brasileiro faria seu primeiro jogo na temporada na noite deste domingo, 4, pelo ATP 250 de Brisbane, na Austrália, mas uma lesão na lombar atrapalhou os planos.

Com a ausência, ele vai perder 125 pontos e cairá algumas posições no ranking mundial que será divulgado nesta segunda-feira, 5. Atualmente 24º colocado, ele corre risco de deixar o top 30, dependendo do desempenho de alguns rivais no torneio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando volta?

A expectativa é que Fonseca possa estar recuperado do problema para atuar no ATP 250 de Adelaide, que começará no dia 11 de janeiro, uma semana antes do início do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

Obrigações

Por terminar 2025 entre os 30 melhores do ano, Fonseca terá obrigações de calendário a cumprir nos próximos 12 meses.

O brasileiro, por exemplo, precisará disputar oito dos nove torneios da série Masters 1000 – a exceção é o de Monte Carlo, em abril – e cinco campeonatos com selo ATP 500, sendo que um deles deverá ser após o US Open, quarto e último Grand Slam do ano.

Para os primeiros meses deste ano, o tenista já definiu a suas prioridades até o mês de março, após os torneios na Austrália: Copa Davis, ATP 250 de Buenos Aires — é o atual campeão —, Rio Open, Masters 1000 de Indian Wells e Masters 1000 de Miami.