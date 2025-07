João Fonseca faz história e avança à 3ª rodada de Wimbledon

João Fonseca vence Jenson Brooksby em Wimbledon e se torna o mais jovem a alcançar a terceira rodada desde 2011. Brasileiro enfrenta Nicolas Jarry na próxima fase. - Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

João Fonseca segue deixando sua marca no tênis mundial. Nesta quarta-feira, 2, o jovem brasileiro de 18 anos derrotou o norte-americano Jenson Brooksby por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4, em 3h13min de partida, e garantiu vaga na terceira rodada de Wimbledon 2025.

Com o resultado, João se tornou o mais jovem tenista a alcançar essa fase da chave masculina do Grand Slam inglês desde 2011, quando o alemão Bernard Tomic, com 18 anos e oito meses — dois a menos do que o brasileiro —, chegou às quartas de final na grama sagrada de Londres.

A vitória também marca um feito histórico para o tênis brasileiro. João Fonseca é o primeiro homem do país a disputar a terceira rodada de Wimbledon desde Thomaz Bellucci, em 2010. Além disso, o carioca iguala sua melhor campanha em Majors, repetindo o desempenho alcançado em Roland Garros, há pouco mais de um mês.

Brooksby, atual número 101 do mundo e ex-33º colocado, vinha embalado após ser vice-campeão do ATP 250 de Eastbourne na grama e superar o qualificatório de Wimbledon com três vitórias. Apesar do bom momento, o americano de 24 anos não resistiu ao ritmo e à maturidade de João.

Na próxima fase, o brasileiro enfrentará o chileno Nicolas Jarry, de 29 anos, atual número 143 do ranking, mas que já figurou entre os 20 melhores do mundo — foi 16º em maio de 2023. Nesta quarta, Jarry eliminou o americano Learner Tien (62º) com autoridade, vencendo por 3 sets a 0 (6/2, 6/2 e 6/3).