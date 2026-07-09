Jogador da Seleção Brasileira se casa com influenciador em cerimônia com drag queen

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Douglas Souza oficializou sua relação com Gabriel Campos nesta quarta-feira, 8. O jogador da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino realizou uma cerimônia intimista em São Paulo, com a drag queen Ikaro Kadoshi como cerimonialista.

O evento contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal, que está junto desde 2017 e anunciou o noivado em 2023, através de um post emocionante nas redes sociais.

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Em seu perfil do Instagram, que acumula quase 2 milhões de seguidores, Douglas republicou o vídeo feito pelos cerimonialistas do casal. “Same Day do dia lindo do Douglas e do Gabriel. Que este filme faça vocês reviverem, por muitos anos, a intensidade de um dos dias mais importantes de suas vidas”, escreveu a empresa na legenda.

Semana intensa para Douglas no vôlei

Vale lembrar que Douglas está vivendo uma semana intensa em sua carreira. O atleta está prestes a embarcar com a Seleção Brasileira de vôlei para Chicago, nos Estados Unidos.

A equipe disputará mais uma etapa da Liga das Nações de Vôlei. No último jogo, que aconteceu no dia 28 de junho em Liubliana, na Eslovênia, os brasileiros derrotaram o Canadá por 3 sets a 2.