CASAMENTO INTIMISTA
Jogador da Seleção Brasileira se casa com influenciador em cerimônia com drag queen
Atleta compartilhou registros da cerimônia intimista em suas redes sociais
Douglas Souza oficializou sua relação com Gabriel Campos nesta quarta-feira, 8. O jogador da Seleção Brasileira de Voleibol Masculino realizou uma cerimônia intimista em São Paulo, com a drag queen Ikaro Kadoshi como cerimonialista.
O evento contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal, que está junto desde 2017 e anunciou o noivado em 2023, através de um post emocionante nas redes sociais.
Em seu perfil do Instagram, que acumula quase 2 milhões de seguidores, Douglas republicou o vídeo feito pelos cerimonialistas do casal. “Same Day do dia lindo do Douglas e do Gabriel. Que este filme faça vocês reviverem, por muitos anos, a intensidade de um dos dias mais importantes de suas vidas”, escreveu a empresa na legenda.
Semana intensa para Douglas no vôlei
Vale lembrar que Douglas está vivendo uma semana intensa em sua carreira. O atleta está prestes a embarcar com a Seleção Brasileira de vôlei para Chicago, nos Estados Unidos.
Leia Também:
A equipe disputará mais uma etapa da Liga das Nações de Vôlei. No último jogo, que aconteceu no dia 28 de junho em Liubliana, na Eslovênia, os brasileiros derrotaram o Canadá por 3 sets a 2.