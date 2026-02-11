Jogadores do Vitória relatam "frustração" após derrota com boa atuação

Gabriel Vasconcelos e Nathan Mendes - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O sentimento foi de "frustração" no vestiário do Vitória após a derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, nesta terça-feira, 10, no Barradão. O Leão da Barra teve uma boa atuação, criou chances, mas não conseguiu pontuar na partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista na zona mista, o goleiro Gabriel Vasconcelos enalteceu o desempenho do Vitória e afirmou que o time recuperou sua "identidade" após a goleada sofrida diante do Palmeiras. Ele vê o Leão novamente no "caminho" certo na busca por melhores resultados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Foi o que a gente falou no vestiário. Sentimento de frustração pelo resultado, sabemos que no final o que conta é o resultado, mas o que o time jogou hoje, a entrega que teve, o nível de competitividade. Foi o que faltou no jogo do Palmeiras, competir, que é a identidade desse time. Hoje a gente mostrou que é um time que guerreia, combate, compete. Jogando dessa maneira, a chance de ter resultados melhores aumenta bastante. Chateação, frustração pelo resultado, mas ao mesmo tempo convicção que voltamos de novo para o caminho, que é o caminho da identidade desse time", avaliou Gabriel.

De acordo com o arqueiro, a equipe poderia ter evitado o segundo gol dos cariocas, marcado já na reta final do primeiro tempo. "É difícil comentar assim, gol a gente tem que sentar, rever e tudo mais. Era o último lance do primeiro tempo, com certeza a gente poderia fazer melhor. Depois a gente tem que analisar, ver os vídeos e ver o que a gente poderia ter feito diferente".

Nathan Mendes também aprova atuação

Quem também falou sobre a partida foi Nathan Mendes, outro que aprovou a performance. O lateral-direito fez seu segundo jogo como titular, sofreu o pênalti desperdiçado por Renato Kayzer e falou sobre se "reerguer" pensando na sequência da temporada.

"Estávamos confiantes que sairíamos vitoriosos. A gente fez um excelente jogo na minha opinião, acho que na opinião da torcida e do grupo também. Infelizmente o Brasileiro é isso, é um jogo acirrado, um jogo onde não pode perder o foco do primeiro ao último minuto. Agora é trabalhar, se reerguer, não há tempo a lamentar e focar nos próximos jogos", analisou Nathan.

Nathan ainda chegou a dizer que "poderia ter acompanhado" o lance do segundo gol do Flamengo, mas entende que atuou de maneira positiva no jogo como um todo.

"Sobre minha partida individual, acho que eu fiz muito bem. Acho que a gente pode sempre melhorar, aperfeiçoar alguns detalhes. Talvez o segundo gol que eu poderia ter acompanhado, mas não jogo a culpa somente em mim. Acho que a gente é uma equipe, uma família, e é melhorar esse detalhe que eu falei e seguir em frente", completou o defensor.