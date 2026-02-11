Kayzer pede desculpas por pênalti perdido e aprova nova formação

Renato Kayzer - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Artilheiro do Vitória na temporada, Renato Kayzer viveu diferentes sensações na derrota por 2 a 1 contra o Flamengo no Barradão, nesta terça-feira, 10, pela 3ª rodada do Brasileirão. O atacante armou a jogada do gol rubro-negro, mas desperdiçou o pênalti que poderia resultar no empate.

Em entrevista na zona mista após o apito final, Kayzer pediu desculpas para a torcida e elogiou a atuação do Leão. Ele afirmou que, não só a derrota para o time carioca foi injusta, como até um empate não refletiria o que aconteceu no campo.

"Primeiramente é pedir desculpa pro torcedor. Acho que o resultado podia ser diferente ali na cobrança de pênalti. Eu acabei perdendo, mas feliz pelo empenho da equipe. A gente fez um grande jogo. Infelizmente o resultado não condiz com o que foi a partida", iniciou.

"Na minha cobrança não fui feliz hoje, mas vou continuar trabalhando e melhorando ainda mais para ajudar o Vitória, sabemos da dificuldade do campeonato. Poderia ter um resultado diferente hoje, mas acho que valeu o empenho de todo mundo", analisou o camisa 79.

Renato Kayzer também elogiou a variação tática adotada pelo técnico Jair Ventura, que abriu mão do sistema de três zagueiros para reforçar o meio-campo. O atacante se viu favorecido pelas mudanças no time.

"A gente foi com uma formação diferente, então os pontas e o meio-campo ficam mais próximos de mim. Facilita mais a minha movimentação, então acho que a gente fez um grande jogo. Infelizmente hoje o resultado não foi a favor. A gente estava conversando ali no vestiário, até o empate hoje seria meio injusto com a gente. Mais uma vez pedir desculpa ao torcedor", completou Kayzer.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta as atenções para o duelo contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, 18, às 21h30, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Baiano.