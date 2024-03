Jogos Olímpicos: Delegação brasileira já soma 158 atletas confirmados | A TARDE

Faltando pouco mais de quatro meses para os Jogos Olímpicos de Paris, a delegação brasileira já soma 158 atletas confirmados, sendo 96 são mulheres e 45 homens. Entre modalidades coletivas, como futebol, e individuais, como Boxe, o Time Brasil segue em busca de fazer história e quebrar o recorde de medalhas de ouro.

As classificações iniciaram a partir de 2022, quando os primeiros atletas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) garantiram vaga em Paris. Ao todo, serão 32 esportes e 329 eventos com possibilidade de pódios para o Time Brasil.

Em 2016, nas Olimpíadas do Rio, 464 atletas participaram da competição, o maior registro de representantes do Time Brasil nos jogos. Em Tóquio, a delegação brasileira levou 302 competidores que, juntos, conquistaram 21 medalhas, sendo sete de ouro, seis de prata e oito de bronze.

Nos esportes individuais, atletismo e boxe carregam os maiores números de atletas, sendo 12 e 9, respectivamente. Coletivamente, Futebol (18) e vôlei (24), garantem mais representantes do Time Brasil. Na natação, que possui provas individuais e de revezamento (com quatro atletas), o Brasil terá 19 representantes.

Entre os baianos, Ana Marcela, da maratona aquática, Isaquias Queiroz, da canoagem, Rafaelle, da Seleção feminina, e Beatriz Ferreira, Bárbara dos Santos, Keno Marley, Tatiana Chagas e Wanderley Pereira, todos do boxe, estão com passagem comprada para Paris. Paola Reis, do BMX, Rafael Martins e Juliana Duque, da Vela, e Guilherme Caribé, da natação, ainda aguardam ou buscam vaga.

Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto.