John exalta elenco do Botafogo após queda no Mundial de Clubes

Goleiro John foi escolhido o melhor em campo no duelo contra o Palmeiras no Mundial de Clubes - Foto: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo se despediu do Mundial de Clubes neste sábado, 28, após ser derrotado por 1 a 0 para o Palmeiras na prorrogação, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final. Mesmo com a eliminação, o goleiro John foi escolhido como o melhor jogador da partida. Com a voz embargada, o arqueiro alvinegro falou sobre o desempenho do time e o sentimento de frustração com o resultado.

“É agradecer a Deus primeiramente. Tentamos ao máximo hoje. Agradecemos por tudo que fizemos na competição. Não tem palavras. É tranquilidade, absorver, tentamos o máximo, nos esforçamos, fomos para a prorrogação, mas é futebol. Um tinha que passar, foi o Palmeiras. Parabéns para eles”, afirmou o camisa 1, em entrevista ao canal SporTV.



John destacou a entrega do grupo durante toda a competição, reforçando o espírito coletivo e o vínculo criado entre os jogadores durante a preparação para o Mundial.

“Estava preparado para ajudar meus companheiros da forma que fosse o jogo: se fosse pênalti, prorrogação. Tentamos o nosso máximo, todo mundo se esforçou. É agradecer à torcida que veio, a cada companheiro que lutou, à família que construímos nesses dias juntos. Fizemos muitas coisas boas. É absorver tudo que fizemos e levar”, declarou.

O goleiro também comentou sobre o lance do gol decisivo, marcado por Paulinho, já na prorrogação. Segundo ele, o lance foi rápido e difícil de reagir.

“Foi tudo muito rápido. Vi no telão umas três, quatro vezes. Fiquei p... que não vi a saída da bola. Passou, teve um desvio, foi no canto. É normal. Dar mérito ao Palmeiras, alguém tinha que passar”, disse.

Apesar da eliminação, John frisou a importância de manter a cabeça erguida para a sequência da temporada e destacou o quanto a experiência no Mundial pode fortalecer o Botafogo.

"Seguimos de cabeça erguida. Fizemos história ao chegar até aqui. Agora é focar nos próximos desafios", finalizou.