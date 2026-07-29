MERCADO DA BOLA
Joia do Grupo City de R$ 100 milhões entra na mira de clube da Série A
Jogador foi a contratação mais cara da história do Girona, que pertence ao conglomerado
Contratação mais cara da história do Girona, clube que pertence ao Grupo City, que também detém 90% das ações da SAF do Bahia, o colombiano Yáser Asprilla entrou no radar do Cruzeiro nesta janela de transferências. A informação foi divulgada pela ESPN Brasil.
O atacante de 22 anos chegou ao clube espanhol em 2024 por cerca de 18 milhões de euros (cerca de R$ R$ 110 milhões na cotação da época), mas desempenhou em campo muito aquém da quantia milionária paga. Ele fez 50 jogos pelo Girona, e saiu por empréstimo no meio da última temporada passada rumo ao Galatasaray, da Turquia.
Asprilla chegou como uma contratação de destaque para disputar a primeira edição de Liga dos Campeões da história do clube espanhol, mas não conseguiu sequer uma vaga no time ideal do treinador Míchel.
O jogador foi revelado na base do Envigado, da Segunda Divisão da Colômbia, e saiu ainda jovem para o Watford para disputar a Championship, na Inglaterra. Yáser Asprilla terminou a temporada no Galatasaray, mas também não conseguiu grande destaque no futebol turco.
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Atacante desvalorizou no mercado da bola
Apesar dos 18 milhões de euros desembolsados há dois anos, Yáser Asprilla viu seu valor de mercado desvalorizar com o tempo. De acordo com o site Transfermarkt, especializado em transferências de futebol, o colombiano vale 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 81 milhões).
De olho no mercado de transferências, o Cruzeiro anunciou, no último sábado, 25, a contratação do volante Zé Lucas, que estava no Sport, e também busca contratar o atacante Wesley, que estava no Al-Nassr.