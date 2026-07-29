Joia do Grupo City de R$ 100 milhões entra na mira de clube da Série A

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Contratação mais cara da história do Girona, clube que pertence ao Grupo City, que também detém 90% das ações da SAF do Bahia, o colombiano Yáser Asprilla entrou no radar do Cruzeiro nesta janela de transferências. A informação foi divulgada pela ESPN Brasil.

O atacante de 22 anos chegou ao clube espanhol em 2024 por cerca de 18 milhões de euros (cerca de R$ R$ 110 milhões na cotação da época), mas desempenhou em campo muito aquém da quantia milionária paga. Ele fez 50 jogos pelo Girona, e saiu por empréstimo no meio da última temporada passada rumo ao Galatasaray, da Turquia.

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Asprilla chegou como uma contratação de destaque para disputar a primeira edição de Liga dos Campeões da história do clube espanhol, mas não conseguiu sequer uma vaga no time ideal do treinador Míchel.

O jogador foi revelado na base do Envigado, da Segunda Divisão da Colômbia, e saiu ainda jovem para o Watford para disputar a Championship, na Inglaterra. Yáser Asprilla terminou a temporada no Galatasaray, mas também não conseguiu grande destaque no futebol turco.

Atacante desvalorizou no mercado da bola

Apesar dos 18 milhões de euros desembolsados há dois anos, Yáser Asprilla viu seu valor de mercado desvalorizar com o tempo. De acordo com o site Transfermarkt, especializado em transferências de futebol, o colombiano vale 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 81 milhões).

De olho no mercado de transferências, o Cruzeiro anunciou, no último sábado, 25, a contratação do volante Zé Lucas, que estava no Sport, e também busca contratar o atacante Wesley, que estava no Al-Nassr.