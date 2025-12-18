Jornal sugere Filipe Luís como futuro do Atlético de Madrid

Filipe Luís e Luis Enrique na beira do campo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo não conseguiu o tão sonhado título intercontinental de 2025. A equipe perdeu na disputa de pênaltis nesta quarta-feira, 17, para o Paris Saint-Germain, partida disputada no estádio Ahmad bin Ali Stadium, no Catar. Apesar do vice-campeonato, o time deixou o Catar com uma boa imagem devido ao seu desempenho em campo.

Disputa de bola entre os jogadores de Flamengo e PSG | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O AS elogiou o trabalho do técnico brasileiro Filipe Luís e chamou a atenção do Atlético de Madrid, clube onde Filipe teve uma longa carreira como jogador. O jornal sugeriu o técnico como um possível sucessor para o ídolo Diego Simeone quando este deixar o cargo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O Flamengo levou o jogo para os pênaltis e viu seu técnico, Filipe Luís, ser elevado para sempre. Atenção, torcida do Atlético: há um treinador sério ali". Jornal AS

O jornal espanhol Marca, um dos principais periódicos esportivos da Espanha, exaltou o time comandado por Filipe Luís, que levou o atual campeão da Champions League ao limite.

"Filipe Luís colocou o PSG nas cordas. O goleiro Safonov teve que ser o herói improvável, pegando quatro pênaltis na decisão contra o Flamengo", reportou o diário de Madri.

O arqueiro, que muitos afirmam ter feito a “partida de sua vida”, defendeu as penalidades de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Safonov, que é reserva do titular Chevalier, foi a grande surpresa da equipe para a partida decisiva.

Goleiro Safanov na disputa de pênaltis | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Esta é a segunda vez em seis anos que o Flamengo fica com o segundo lugar no campeonato mundial; em 2019, o rubro-negro perdeu para o Liverpool, da Inglaterra. Mesmo com a derrota, o time volta ao Brasil com os cofres abastecidos: a equipe da Gávea leva do Catar um bônus de US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões), enquanto o Paris Saint-Germain recebe US$ 5 milhões (R$ 27,61 milhões).