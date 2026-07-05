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Jürgen Klopp é novo treinador da Alemanha
Ex-técnico do Liverpool assume vaga após derrota da seleção alemã na Copa do Mundo
Eliminada pelo Paraguai na Copa do Mundo, a Alemanha ganhará um novo peso técnico nos próximos dias com a chegada de Jürgen Klopp, novo treinador da seleção tetracampeã mundial.
Klopp assume o novo cargo a menos de uma semana após a saída de Julian Nagelsmann, que deixou o posto após a derrota da seleção alemã na disputa pela vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo no dia 29 de junho.
A informação que cravou o nome de Klopp como novo técnico da Alemanha foi divulgada neste domingo, 5, pelo jornalista Fabrizio Romano.
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Na última sexta-feira, 3, o nome do ex-técnico do Liverpool havia sido ventilado como aposta forte para substituir Nagelsmann. Neste mesmo dia, Klopp confirmou conversas com a seleção alemanha.
O principal entrave para a contratação é o vínculo atual de Klopp com a Red Bull, onde ocupa o cargo de diretor global de futebol e tem contrato até o fim de 2029.
Quem é Jürgen Klopp ?
Jürgen Klopp é reconhecido como um dos principais treinadores do futebol mundial. Aos 59 anos, ele acumula uma carreira longeva em grandes clubes, como:
- Mainz (2001 a 2008);
- Borussia Dortmund (2008 a 2015);
- Liverpool (2015 a 2024), onde conseguiu o título da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2018-2019.