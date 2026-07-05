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Jürgen Klopp é novo treinador da Alemanha

Ex-técnico do Liverpool assume vaga após derrota da seleção alemã na Copa do Mundo

Gabriela Araújo
Por
Informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano
Informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano - Foto: Divulgação | Borussia Dortmund

Eliminada pelo Paraguai na Copa do Mundo, a Alemanha ganhará um novo peso técnico nos próximos dias com a chegada de Jürgen Klopp, novo treinador da seleção tetracampeã mundial.

Klopp assume o novo cargo a menos de uma semana após a saída de Julian Nagelsmann, que deixou o posto após a derrota da seleção alemã na disputa pela vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo no dia 29 de junho.

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A informação que cravou o nome de Klopp como novo técnico da Alemanha foi divulgada neste domingo, 5, pelo jornalista Fabrizio Romano.

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Na última sexta-feira, 3, o nome do ex-técnico do Liverpool havia sido ventilado como aposta forte para substituir Nagelsmann. Neste mesmo dia, Klopp confirmou conversas com a seleção alemanha.

O principal entrave para a contratação é o vínculo atual de Klopp com a Red Bull, onde ocupa o cargo de diretor global de futebol e tem contrato até o fim de 2029.

Quem é Jürgen Klopp ?

Jürgen Klopp é reconhecido como um dos principais treinadores do futebol mundial. Aos 59 anos, ele acumula uma carreira longeva em grandes clubes, como:

  • Mainz (2001 a 2008);
  • Borussia Dortmund (2008 a 2015);
  • Liverpool (2015 a 2024), onde conseguiu o título da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2018-2019.
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alemanha Jürgen Klopp

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