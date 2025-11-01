Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Libertadores: Conmebol abre pré-venda de ingressos para a final; veja preços

Evento é especulado para a acontecer no Brasil

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/11/2025 - 11:41 h
Conmebol divulga pré-venda para ingressos da final da Libertadores
Conmebol divulga pré-venda para ingressos da final da Libertadores -

A dirigente de futebol sul-americano, Conmebol, anunciou na sexta-feira, 31, o início da pré-venda dos ingressos para a final da Copa Libertadores da América, que acontece no dia 29 de novembro entre os brasileiros Palmeiras e Flamengo.

Apesar da especulação de uma possível mudança na sede da final para Belém ou Brasília, por conta do jogo ser entre dois brasileiros, a entidade confirmou que o estádio Monumental, em Lima no Peru, vai seguir recebendo a partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vendas

A venda dos ingressos seguem até às 23h59 do dia 5 de novembro ou até os mesmos se esgotarem e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Conmebol. Até o momento, a pré-venda é exclusiva para portadores de cartões de crédito Mastercard peruanos. Cada usuário pode comprar até quatro ingressos.

Os ingressos custam entre R$ 1 mil e R$ 1.700. Os valores de cada setor do estádio ainda não foram divulgados.

Leia Também:

Davi Brito parte para cima de Sacha Bali e pesagem termina em briga
Caos no Rio: ônibus do Botafogo quase é atingido em troca de tiros
Goleiro do Vitória abre o coração sobre o "ídolo" Lucas Arcanjo
Diretor do Bahia, 'Cadu' Santoro recebe oferta de clube do Grupo City

E para os brasileiros?

A Conmebol ainda informou que os detalhes para as vendas dos ingressos destinados aos torcedores dos clubes finalistas, Palmeiras e Flamengo, que são classificados como “Categoria 3” ainda vão ser divulgadas nos próximos dias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conmbeol ingresso libertadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conmebol divulga pré-venda para ingressos da final da Libertadores
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Conmebol divulga pré-venda para ingressos da final da Libertadores
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Conmebol divulga pré-venda para ingressos da final da Libertadores
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Conmebol divulga pré-venda para ingressos da final da Libertadores
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

x