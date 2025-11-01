Libertadores: Conmebol abre pré-venda de ingressos para a final; veja preços

Conmebol divulga pré-venda para ingressos da final da Libertadores - Foto: Divulgação | Conmebol

A dirigente de futebol sul-americano, Conmebol, anunciou na sexta-feira, 31, o início da pré-venda dos ingressos para a final da Copa Libertadores da América, que acontece no dia 29 de novembro entre os brasileiros Palmeiras e Flamengo.

Apesar da especulação de uma possível mudança na sede da final para Belém ou Brasília, por conta do jogo ser entre dois brasileiros, a entidade confirmou que o estádio Monumental, em Lima no Peru, vai seguir recebendo a partida.

Vendas

A venda dos ingressos seguem até às 23h59 do dia 5 de novembro ou até os mesmos se esgotarem e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Conmebol. Até o momento, a pré-venda é exclusiva para portadores de cartões de crédito Mastercard peruanos. Cada usuário pode comprar até quatro ingressos.

Os ingressos custam entre R$ 1 mil e R$ 1.700. Os valores de cada setor do estádio ainda não foram divulgados.

E para os brasileiros?

A Conmebol ainda informou que os detalhes para as vendas dos ingressos destinados aos torcedores dos clubes finalistas, Palmeiras e Flamengo, que são classificados como “Categoria 3” ainda vão ser divulgadas nos próximos dias.